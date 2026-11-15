Újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen az uniós külügyminiszterek

Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei hétfőn, brüsszeli tanácskozásukon újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen, a megszorító intézkedések egyebek mellett a pénzügyi területet, valamint az uniós olajembargót megszegő úgynevezett árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit érintheti.

A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a tagállamok külügyminiszterei tanácsülésükön mindenekelőtt megbeszélést folytatnak majd Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, különös tekintettel arra, hogy miként lehetne megerősíteni Ukrajna polgári infrastruktúráját a közelgő tél előtt.

A megbeszélés elején Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter videokapcsolaton keresztül csatlakozik majd a tagállami miniszterekhez.

A tanácskozáson várhatóan vita bontakozik ki arról, hogy az Európai Unió és tagállamai miként foglaljanak állást az orosz sportolók visszatérésének engedélyezéséről a svájci székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbíróság döntéseinek ismeretében.

Az ülés alkalmával az uniós külügyi tanács tagjai a tervek szerint újabb szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, a megszorító intézkedések az orosz pénzügyi szektort, beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat értik majd. Az EU szankciós listáját emellett mintegy száz természetes és jogi személlyel bővíti majd.

Az külügyi tanács várhatóan újabb szankciós intézkedéseket fogad el továbbá az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival, valamint az őket üzemeltető vállalatokkal szemben. Az intézkedések továbbá olyan olajfinomítókat is céloznak, amelyek segítik Oroszország háborúját, vagy hasznot húznak belőle.

Az Ukrajna területi integritásának aláásásáért felelősöket soroló szankciós listán szereplő jogi és természetes személyek száma megközelíti a 4600-at, az orosz árnyékflotta büntetőintézkedések alá vont hajóinak száma pedig meghaladja a 690-et, valamint eddig több mint 100 orosz bank került uniós tranzakciós tilalom alá.

A külügyminiszterek emellett szankciókat fogadnak el a Hamász iszlamista terrorszervezet tiltott finanszírozásáért felelősökkel, valamint a haiti bűnszervezetek vezetővel szemben.

A tanács áttekinti a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel Szíriára. A megbeszélés arra összpontosít majd, hogy az EU milyen keretet adjon a szíriai kormánnyal fenttartott kapcsolatoknak.

A tanács ülését követően az uniós tagállamok miniszterei a dél-kaukázusi, közép-ázsiai, moldovai, török és ukrán miniszterekkel közösen részt fognak venni a régiók közötti biztonságról és összeköttetésekről szóló második miniszteri találkozón, valamint a második EU-bővítési fórumon.

Az uniós tanács védelemért felelős miniszterei kedden találkoznak majd, megbeszélésük középpontjában az EU és Kína közötti kapcsolatok biztonsági és védelmi vonatkozásai állnak. A biztonsági kihívásokra és a kritikus függőségekre összpontosító ülés áttekinti Kína Oroszországnak nyújtott támogatását az ukrajnai háború folytatáshoz, valamint az EU védelmi ipari vonatkozású kitettségét a Kínában gyártott eszközök tekintetében.

Az uniós védelmi tanács ezt követően – amerikai kormányzati részvétel mellett – véleménycserét fog folytatni az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásról, kiemelt figyelmet fordítva a légvédelemre, valamint Ukrajnának az európai védelmi technológiai és ipari bázisba való integrálására. Az ülésen várhatóan személyesen vesz részt Jevhen Hmara ukrán védelmi miniszter is.

Forrás: MTI

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