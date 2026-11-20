Csehországban megkezdődött annak a szervezett drogkereskedelmi ügynek a bírósági tárgyalása, amelynek során kábítószereket juttattak be a kynšperk nad ohříi börtönbe. Az öt vádlott között egy ukrán állampolgár is szerepel- tudatta a goloskarpat.info.

A kábítószereket a börtönben dolgozó elítélteken keresztül csempészték be. Az érintettek egy DHL-logisztikai központban végeztek munkát, ahol kapcsolatba kerülhettek a külvilággal.

A vád szerint a hálózat egyik tagja mobiltelefonon keresztül szervezte a szállításokat. A marihuánát és más tiltott szereket egyes esetekben a végbélbe rejtve juttatták be a börtönbe. Egy alkalommal tíz gramm marihuánát tíz külön csomagba osztottak, amelyeket óvszerbe csomagoltak.

Az ukrán férfi elismerte, hogy egy alkalommal átvett egy csomagot, majd továbbadta azt a megadott utasítások szerint. A kábítószer-kereskedelemben való szélesebb körű részvételét azonban tagadja. A többi vádlott közül többen azt állították, hogy nem is ismerték őt, illetve nem kaptak tőle csomagokat.

Az ügyben összesen 13 feltételezett vásárlót azonosítottak, köztük három kiskorút. A vád szerint több mint egy kilogramm marihuánát értékesítettek. A nyomozás 2024 decemberében kezdődött, miután a rendőrök egy, a börtön egyik fogvatartottjának címzett, kábítószert tartalmazó postai küldeményt találtak.

A 2025 októberében végrehajtott rendőrségi akció során mintegy egy kilogramm marihuánát, több mint 200 ecstasytablettát, kokaint és más kábítószergyanús anyagokat foglaltak le.

A négy másik vádlott elismerte bűnösségét, az ukrán férfi azonban vitatja a neki tulajdonított szerepet. Amennyiben bebizonyosodik a vádlottak bűnössége, akár tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

A bírósági tárgyalás decemberben folytatódik.

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