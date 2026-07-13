Von der Leyen: közel 900 millió euró gyűlt össze a Gázai övezet újjáépítésére

Az Európai Bizottság kezdeményezésére több ország támogatásával 883,6 millió euró gyűlt össze a főként palesztin lakosságú Gázai övezet újjáépítésére, különösen az alapvető infrastruktúra helyreállítására – jelentette be az Európai Bizottság elnöke hétfőn.

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közölte, hogy az európai uniós kezdeményezést támogató Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Japán, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Svédország, illetve a Világbank hozzájárulásával magvalósuló alap a törmelékeltakarítást, a víz- és szennyvíz-infrastruktúra újjáépítését, valamint az egészségügy, az energiaellátás, a mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság szavatolásával kapcsolatos projekteket finanszíroz majd.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, EU/Dati Bendo

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