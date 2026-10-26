XIV. Leó pápa novemberben Dél-Amerikába utazik

XIV. Leó pápa november 6-tól 17-ig Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást a korábban közölt program szerint, miután orvosai szerint az utazásnak nincsenek egészségügyi akadályai – közölte a Szentszék hétfőn.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a XIV. León október 13-i műtétje óta folyamatosan végzett vizsgálatok megerősítik a „kedvező klinikai kórképet”. Az egyházfő tüdejéből eltávolított daganatos elváltozás „lokalizált volt, és nincsen szükség további onkológiai kezelésre”.

A Szentszék azt követően adott ki hosszabb közleményt a pápa egészségi állapotáról, hogy XIV. Leó lemondta az október 27-i látogatását Assisi városába, és mostanáig nem kapott végleges megerősítést a dél-amerikai apostoli út.

A közlemény hangoztatja, hogy két héttel a műtét után az egyházfő felépülése az orvoscsapat korábbi pozitív értékelése szerint halad.

A sebészi beavatkozás „sikerrel és komplikációk nélkül” zajlott le, a Vatikánba való október 17-i visszatérése óta XIV. Leó munkavégzése fokozatosan visszaállt, „mindennapi programját az orvosokkal egyeztetve az operáció utáni lábadozáshoz igazítja”.

A pápai műtétet végző Luigi Carbone sebész, a pápa személyi orvosa, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője megerősítette, hogy XIV. Leó „egészségi állapota jó, a klinikai kórkép kedvező (..) a laboratóriumi vizsgálatok alapján nincsenek akadályai a következő apostoli útnak Latin-Amerikába az előzetes program szerint”.

„A pápa elővigyázatosan és figyelemmel betartja az orvosi előírásokat, mély elhatározással, hogy továbbra is szolgálja az Egyházat”

– olvasható a közleményben.

Ez lesz XIV. Leó hatodik, és egyben leghosszabb külföldi útja, amely 12 nap alatt 14 helyszínt érint, húsz repülős vagy helikopteres utazással.

A látogatás rendkívülinek számít, mivel XIV. Leó pápa 1985 és 1998, majd 2014 és 2023 között Peruban szolgált. Később a Vatikánban a Latin-Amerikai pápai bizottságot vezette.

„Örülök, hogy visszatérhetek a kontinensre, amelyen életem sok pillanatát megéltem” – tette a közlemény végére XIV. Leó pápa.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel

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