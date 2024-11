Átvették a díjaikat az online szavalóverseny nyertesei

Online szavalóversenyt hirdetett október elején a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány. A jelentkezőknek lehetőségük volt videófelvételt készíteni kedvenc versük elszavalásáról, amit be kellett küldeniük az alapítványnak. A beküldött munkákat szakmai zsűri értékelte, több szempontot is figyelembe véve. Fontos volt a vers előadásának minősége, a téma kiválasztása, valamint a felvétel, a videó megtervezésére, leforgatására fordított figyelem. A versenyre jelentkezők korosztálya nem volt megszabva, tehát akár gyerek, akár felnőtt is kipróbálhatta magát a versszavalásban.

Egy bő hónap alatt 40 videó érkezett. A zsűri szerepét Kopriva Nikolett költő, Sz. Kárpáthy Kata, író, költő, újságíró, szerkesztő és Bereczky Tamás operatőr vállalta. A nyertesek kiválasztása nehéz feladatnak bizonyult, mivel a szavalások nagy része felülmúlta az elvárásokat. Kopriva Nikolett értékelésében elmondta:

„Örültem, hogy a legkisebbektől a kamaszokon át a felnőttekig, sokan részt vettek a versenyben. A versek tekintetében is széleskörű volt a merítés. Hallhattunk humoros vagy súlyos verseket, klasszikusokat, de kortársak is felbukkantak. A Márai, Hamvas, Reményik szavalatoknak külön örültem, mert ők hozzám is közel állnak. Értékeltem a résztvevők felkészültségét, igyekezetét, őszinteségét. Látszott, hogy nagyon sokat készültek, minden szóra, hangsúlyra külön figyelmet szenteltek. Ennek meglett az eredménye. Szeretettel gratulálok minden nyertesnek, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ebben a szavalóversenyben minden résztvevő nyertes. Hiszen újból bizonyságot nyert, hogy a versek ma is szólni tudnak hozzánk, a versek a barátaink tudnak lenni és támaszkodhatunk rájuk.”

Az online szavalóverseny eredménye a következőképpen alakult:

hely: Gogola Anna, Orbán Viktória hely: Halász Éva, Huzina Eszter hely: Halász Dávid.

A nyertesek oklevélben és értékes nyereményben részesültek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma