Az időseket méltatták Haranglábon

Ünnepi áhítattal vette kezdetét a Haranglábi Református Egyházközség az Idősek Világnapja tiszteletére szervezett programja, amire nemcsak a település szépkorúit, de a legfiatalabb generációt is meghívták. A közös imákat és lelki támaszt nyújtó prédikációt követően a résztvevők együtt gyúrtak és nyújtottak tésztát a parókia épületében, ahol az idősek tanították a fiatalokat a linzerkarika elkészítésének fortélyaira.

A gyülekezetben nagy hangsúlyt fektetnek az egyedül élő idősek támogatására, amiben fontos partnerük a Dorcas Jótékonysági Alapítvány „Fogadj örökbe egy nagymamát” programja. A programban résztvevő, egyedül élő időseknek rendszeresen adnak át élelmiszer csomagokat, továbbá negyedévente tartanak olyan foglalkozásokat, amelyek célja a fiatalok és az idősek közötti kapcsolatok megerősítése.

„Hálás a szívem, hogy részt vehetek ezen az ünnepen. Nagyon jó, hogy Haranglábon is tartanak ilyen foglalkozásokat, mert jó a gyermekekkel lenni”

– nyilatkozta a TV21 Ungvár riporterének az egyik résztvevő, Baranyi Erzsébet.

A közös sütögetést követően a résztvevők birtokba vették az új ifjúsági házat, ahol Marusinecné-Kovács Éva virágkötő segítségével őszi asztaldíszeket készíthettek.

„Azért gondoltunk arra, hogy összekössük ezt a két alkalmat, hogy lássuk a múltat, és lássuk a jövőt is. Az áhítatban is ez hangzott el a részemről, hogy nem lehet úgy nem lehet úgy építeni a jövőt, ha nem tekintünk vissza a múltra. És én úgy gondolom, hogy az odafordítjuk a figyelmünket az idősekre, akkor ezt a jövő generációja ezt látni fogja, és mivel ezt tapasztalja, jó reménységgel vagyunk afelől, hogy majd ők is így fognak viszonyulni az idősekhez”