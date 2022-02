Bálint-napi jótékonysági est Beregszászban

Ha február 14, akkor Valentin nap… gondolhatnánk. Ám a Bálint-nap eredetileg az ókorból eredő keresztény vallási ünnep, melyhez az évek során számos néphagyomány és megfigyelés kapcsolódott.

A napnak mára van irodalmi vonatkozása is. 1997-től a Balassi Bálint-emlékkard díjat is ekkor adják át Budán, több helyen irodalmi esteket szerveznek a naphoz kapcsolódóan. A legismertebb Bálintunk emléke előtt adózik február 14-én a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Balassi Bálint verseit Heinczinger Miklós zenész-előadó, a Misztrál együttes tagja, valmint Fornosi-Domáreckájá Júlia beregszászi színművésznő tolmácsolja.

Kezdés: 18.00 (közép-európai idő szerint)

A kulturális programon történő részvétel ingyenes. A helyszínen adományládákat helyeznek ki a szervezők.

Mivel Kárpátalja vörös zónába sorolták az egészségügyi szakemberek, ezért védettségi igazolvány felmutatása kötelező. Részvételi szándékát a [email protected] e-mail-címen vagy a +380 99 637 8835-ös telefonszámon jelezheti.

Az eseményen a Kiscsikó menza és étterem ad vacsorát. A bevétel egy részét jótékonysági célra ajánlja fel a PCS-nek. A szervezet idei gyűjtésével a Tulipán Tanodát támogatja.

Egy vacsorajegy ára 450 hrivnya. Helyfoglalását, menüválasztását a +380501726952-es telefonszámon jelezheti.