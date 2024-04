Felhangolva: Ferku Szilveszter

Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

– Hol kezdődött el az életedben a művészet, a zene iránti rajongás?

Otthon, a benei kultúrházban kezdődött, amikor Holozsi Erzsébet olyan fiatalokat keresett, akik szívesen vállaltak egy-egy kulturális rendezvényen való fellépést. Öten-hatan voltunk, majd bővült a létszám. Csapatunk a Szélrózsa nevet kapta.

– Akkoriban miért jelentkeztél erre a felhívásra?

Nagyon pici korom óta énekelek. Olyan ember vagyok, aki minden pillanatban dúdol valamit otthon, munka közben. Négy-öt évesen nem a gyerekdalokat dúdolgattam, hanem az István a király rockopera volt a nagy kedvencem. Naponta akár négyszer-ötször énekeltem végig. Testvéreimmel felosztottuk a szerepeket. Nekik is szép hangjuk van egyébként, úgyhogy ez egy örökölt tulajdonság.

– Beírattak zeneiskolába?

Igen, az István a király miatt a gitár, pontosabban az elektromos gitár volt az, ami legjobban érdekelt. Szüleim támogattak engem, így gitárszakon végeztem a tiszaújlaki zeneiskolában. Habár nem elektromos gitáron, de megtanultam gitározni.

– Miért vonz jobban az elektromos gitár?

Állítható a hangnem és a hangerő. Amikor hallom egy-egy koncerten, hogy a szóló gitáros mekkorát játszik, akkor az van bennem, hogy ezt én is meg akarom tanulni.

– Az otthoni éneklés mellett van otthoni gitározgatás is?

Persze, sok időt töltök gitározással is, habár a munkahelyem miatt mostanában nincs túl sok szabadidőm. Templomban, szentmiséken is sokszor gitároztam, azokat a dalokat is nagyon szeretem énekelni.

– Hogyan jött az első szóló fellépésed?

Legelőször Jakab Nórika néni, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke kért fel, hogy szerepeljek egyik rendezvényükön.

– Ő honnan ismerte a tehetségedet?

Családunknak is ismerőse, de egyébként biológiatanárom volt a szakgimnáziumban, ahol tanultam. Ott láthatott engem egy-egy ünnepségen szerepelni.

– És ezek után sűrűbbé váltak a felkérések…

Igen, ő is felkért még többször, és máshova is egyre gyakrabban hívtak. Sok felkérést kaptam a KMKSZ-től, a beregszászi konzulátustól, a Pro Cultura Subcarpathica-tól, a főiskolától. Főiskolai tanulmányaim alatt egyébként nagyon sokszor álltam színpadon kisebb-nagyobb rendezvényeken, melyeket a tanszék vagy a főiskola szervezett, úgyhogy nekik is köszönhetem, hogy most erre a pályára tudtam jutni.

– Hogyan fogadod a felkéréseket?

Az elsőnél megijedtem, mert addig egyedül még nem léptem fel. Aztán lassan megszoktam, egyre inkább tetszett. Igazából nagyon élvezem. Előtte van egy kis izgulás, de amikor csinálom, akkor már teljes beleéléssel énekelek, gitározok. Közben szeretem nézni az emberek reakcióját.

– Általában megmondják, hogy mit énekelj, vagy te választod ki?

Szeretem, ha megmondják. Szoktam is kérdezni, hogy mi legyen a dal.

– Bármi jöhet?

Nagyjából igen. De legtöbbször azt kérik, amit már hallottak az előadásomban. Most például a március 15-i ünnepségeken a Nemzeti dalt kérték mindhárom helyen, ahol felléptem.

– Korábban csak hobbi volt, most már felkéréseknek teszel eleget. Többet kell így tudatosan gyakorolnod, fejlesztened a hangod?

Mindenképpen többet gyakorlok. Igyekszem tudatosan készülni. Nyilván a munkahelyem miatt nincs túl sok időm, de nagyon igyekszem.

– Vannak konkrét terveid az előadóművészettel, vagy a véletlenre bízod a további sorsát?

Jelenleg a véletlenre bízom. Eddig tervezgettem, de szinte semmi sem valósult meg abból. Szerettem volna színművészeti egyetemre menni, ami a COVID és a háború miatt nem jött össze. A mostani helyzet miatt nem is tudunk nagyon tervezni. Szeretném továbbra is folytatni, szeretném a hangomat képezni, esetleg egy jó énektanárhoz járni.

– Mindezek mellett segédszínész vagy a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban.

2024. januárjától vagyok segédszínész. Eddig még nem volt előadásom, de most április 23-án lesz az első fellépésem Gál Natáliával.

– Zenés előadásról van szó?

Van benne zenés rész is.

– Ének, színház, gitár… Melyik a fővonal?

Musicalszínész lennék legszívesebben. Úgy érzem, az éneké a főszerep, az a legfontosabb.

– A közeljövőben milyen fellépéseidet tekinthetjük meg?

A magyar költészet napja alkalmából a főiskolán lesz egy zenés-verses előadás, melyben van egy szóló és egy félszóló fellépésem.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma