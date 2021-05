Felhangolva: Kurendás Szilvia cimbalmos

Cimbalmos, cimbalomtanár – különleges, ritka és hiánypótló tevékenység Kárpátalján. Nem gyakran találkozunk a hangszerrel sem, pedig mindenkit elvarázsol és magával ragad a nem mindennapi csengése. Ezért kerestem fel a Nevetlenfalui Művészeti Iskolában Kurendás Szilviát, aki elmeséli, hogyan találkozott a cimbalommal és hogyan választotta azt útitársként egy életre.

Hány éves korodban ismerted meg a cimbalmot?

Életemben elég érdekesen alakult a cimbalommal való kapcsolatom. Gyerekként és fiatalként a Nevetlenfalui Művészeti Iskolában zongorázni tanultam. Már gyerekkoromban eldöntöttem, hogy zongoratanár leszek. Mindenáron gyerekek között szerettem volna lenni. A felvételi előtt három hónappal el is mentem egy meghallgatásra Ungvárra a Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskolába, hogy lássam, milyen esélyeim vannak. Amikor ott jártam, egy különleges hangszernek a hangjára lettem figyelmes. Egyikre sem hasonlított azok közül, amelyeket ismertem. Bekérezkedtem terembe a foglalkozásra, ahol egy moldáv tanárnő tanított. Egy húros hangszerrel találtam szemben magam, amelyet kis verőkkel ütögettek. Az volt az első találkozásom a cimbalommal. A tanárnő bevezetett engem a hangszer világába. Teljesen más szándékkal léptem ki a teremből: elhatároztam, hogy cimbalomtanár leszek.

Miből gondoltad, hogy ez lehetséges, hiszen általában több éven át kell készülni egy felvételire?

Igen, mindössze három hónapom maradt a felvételiig, de annyira nagy volt bennem az elhivatottság, hogy tántoríthatatlan voltam.

Hogyan sikerült mégiscsak?

A tanárnő három hónap alatt felkészített engem a vizsgára. Nála lakhattam ebben az időszakban és állandóan gyakoroltunk. A felvételi jól sikerült, felvettek a szakiskolába cimbalom szakra.

Ungvári tanulmányaid után visszatértél szülőfaludba.

Igen, visszajöttem oda, ahonnan indultam, de már egy másik hangszerrel. Itt dolgozom már huszonhárom éve.

Fotó: Kárpátalja.ma

Első látásra szerelmes lettél a cimbalomba. A gyerekek hogyan fogadják?

Eleinte nem sok tanítványom volt, hiszen nagyon kevesen ismerték a hangszert, itt nálunk nem volt elismerve. Kárpátalján szinte sehol sem lehetett találkozni cimbalommal, esetleg a ruszin változatával. Minden igyekezetemmel azon dolgoztam, hogy népszerűbb legyen. A tanítványaim sok rendezvényen léptek fel, ezzel bemutatva közös munkánkat. Ilyenkor a gyerekeknek lehetőséget adtam arra, hogy kipróbálhassák a hangszert. Lassan-lassan beindult a munka.

Jelenleg hány diákod van?

Tizennégy, ami egy rekord mennyiség. Növekedett az érdeklődés. Eddig soha nem akartak még ennyien cimbalmozni. Többen el is mondták, hogy cimbalomtanárnak készülnek, ezért velük többet gyakorolunk, nehezebb darabokat adunk nekik. Hozzá kell tennem, hogy nevetleni munkámon kívül elvállaltam egy állást Visken, ahol szintén vannak tanítványaim.

A gyerekek könnyen tanulnak meg cimbalmozni?

Akinek van hallása, ritmusérzéke, kitartása, szorgalma, az könnyen elsajátítja. De nem is volt olyan tanítványom, akinek nehezen ment volna. Mindenkinek sikerült.

Csak népzenét játszanak?

Sok éven át klasszikus és ukrán népi darabok kerülhettek a repertoárba, most már magyar népzenét is játszunk. Mivel magyar eredetű hangszerről van szó, ezért ezt nagyon fontosnak tartom.Mit kell tudnunk a cimbalom szerkezetéről?

A cimbalomról azt kell tudni, hogy trapéz alakú népi húros hangszer, melyet két verő segítségével szólaltathatunk meg. A pedál az éles vagy tompa hangzásért felel. A baloldalt található szögek fogják a húrokat, a hangszer jobb oldalon hangolható. A hangszernek kromatikus felépítése van.

Honnan sikerült cimbalmot szerezni?

Pályázat útján, a Magyar Államtól. Majd még egyet ajándékba kaptunk.

Nem bonyolult-e a helyzet így, hogy nincs a tanítványaidnak otthon hangszere?

Úgy oldottuk meg ezt a helyzetet, hogy intenzívebb időszakokban, például vizsga előtt, a diákok bejöhettek a művészeti iskolába gyakorolni óraidőn kívül és hétvégén is akár.

Fotó: Kárpátalja.ma

Jó tanítani, de egy tanárnak is szüksége van a tanulásra. Neked van-e lehetőséged a továbbképzésre, magad fejlesetésére?

Van egy oktatóm, Unger Balázs, akitől különösen a magyar népzene terén tanulok sokat. Egy népzenei táborban ismerkedtünk meg. Ő egy budapesti cimbalomtanár és a Cimbaliband együttes vezetője. Egy nagyon jó szakember, nagyon tisztelem őt. Távoktatásban veszek részt nála, minden hétfőn küldi nekem az anyagot.

A tanításon kívül van –e lehetőséged fellépésre?

Inkább a gyerekek fellépései által szeretem megmutatni munkámat.

Van-e utánpótlás?

Egyik volt tanítványom, Csűri Evelin jelenleg már a kolléganőm, nagyon sokat segít a munkámban. Egyébként az unokahúgom.

Hogyan telt a karantén?

A karantén ideje alatt a tanítványaimmal nem ültünk tétlenül. Számos külföldi és belföldi online versenyen vettünk részt. Amire nagyon büszke vagyok, hogy még Bulgáriában, Törökországban és Egyiptomban is versenyezhettünk. A tanítványaim mindenhol elsők lettek. Ezek után kétszer is kitüntetésben részesítettek, ami hatalmas erőt ad a folytatáshoz. Ilyenkor látom, hogy munkámnak van értelme és a lelkem is boldog, hiszen a gyerekeken láthatom azt, hogy mennyire örülnek a kiérdemelt eredményeknek.

Hogy érzed, mi a munkád célja?

Úgy érzem, hogy a Jóisten azért teremtett meg, hogy a cimbalom elterjedését segítsem Kárpátalján, hogy egyre többen megszeressék, és egyenrangú legyen a többi hangszerrel.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma