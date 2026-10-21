Ma lenne 85 éves Jankovics Marcell

Ma ünnepelné 85. születésnapját Jankovics Marcell filmrendező, illusztrátor, művelődéstörténész, a Nemzet Művésze. Az általa rendezett meséken generációk nőttek fel.

Jankovics Marcell Budapesten született 1941. október 21-én. 1955 és 1959 között a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákja volt.

1959-től egy éven át anyagmozgatóként és betanított munkásként dolgozott az Erőműjavító és Karbantartó Vállalat Anyagvizsgáló Laboratóriumában. Ezután került 1960-ban a Pannónia Filmstúdióhoz, ahol közel 50 évig dolgozott. Előbb fázisrajzoló gyakornok volt, 1965-től rendező, 1996-tól 2007-ig pedig ügyvezető igazgató.

1965-től tagja volt a Magyar Filmművészek Szövetségének, 1975-től pedig elnökségi, majd választmányi tag. Ugyancsak tagja volt az ASIFA-nak (Association Internationale du Film d’Animation, Animációs Művészek Nemzetközi Szervezete), 1973 és 1978 között elnökségi tag is.

1991 és 1992 között a Duna TV kuratóriumában, 1993-tól 2011-ig a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) társadalmi szervezetében volt tag. 1998 és 2002, majd 2010 és 2011 között a Nemzeti Kulturális Alap elnöke. 1998-tól haláláig vezette a Magyar Művelődési Társaságot. 2005-ben alapító tagja volt a Németh László Alapítványnak. Az MMA 2011-ben választotta rendes és elnökségi tagjai közé. 2014-től haláláig alelnök volt, 2020-tól pedig tiszteletbeli elnök.

1 évig, 1971 és 1972 között animációt tanított a Képzőművészeti Szakközépiskolában, 1981-től 2002-ig pedig az Iparművészeti Főiskolán (a mai Moholy-Nagy László Iparművészeti Egyetemen, MOME) oktatott. Előbb óraadó tanárként tevékenykedett, majd 1997-ben DLA fokozatot szerzett. 2000-től 2004-ig egyetemi magántanár volt, 2004-től 2011-ig pedig a MOME doktori iskolájában oktatott. Közben 2007-ben óraadó tanár volt a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kommunikáció szakán, ahol vizuális kommunikációt oktatott, 2009 és 2010 között pedig a bábszínész és bábrendező szakosokat tanította a Színház- és Filmtudományi Egyetemen.

Nevéhez köthető többek között a 2021-es Toldi, az 1986-os Mondák a magyar történelemből, az 1980 és 2012 között futó Magyar népmesék, Mézga Aladár és a Mézga-család-sorozatok. Ugyancsak a keze munkáját dicséri az 1973-as János Vitéz és az 1981-es Fehérlófia is. A rendezés mellett több könyvet is megjelentetett.

Munkásságát élete során több díjjal méltatták.

„32 díjat nyertem, amiből egyet vehettem át személyesen”

– mondta korábban ennek kapcsán. Legfontosabb kitüntetései: 1974-ben Balázs Béla-díjat, 1978-ban Kossuth-díjat, 2007-ben Prima Primissima díjat, 2013-ban pedig Magyar Örökség díjat kapott.

Jankovics Marcell 79 éves korában, 2021. május 29-én hunyt el. A Farkasréti temetőben nyugszik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

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