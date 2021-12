Könyvek, amiket érdemes a fa alatt olvasni

Karácsonykor van idő kicsit magunkkal foglalkozni, jut idő egy kis kikapcsolódásra, feltöltődésre is.

Agatha Christie: Karácsonyi krimik

Christie-t karácsonyra! Így hirdette az angol kiadója évtizedeken keresztül Agatha Christie új könyvét. Bizonyára nem csak üzleti fogásról volt szó: a krimi királynője akart boldog ünnepeket kívánni az olvasóinak egy új könyvvel minden évben. Mert Christie számára a karácsony különösen fontos volt, ami abból is tudható, hogy több regényében és elbeszélésében is az ünnep szolgáltatja a hátteret az eseményekhez.

Az egyikben Hercule Poirot vidéken tölti a karácsonyt, és az ünnep reggelén holttestet talál a hóban, amely aztán eltűnik. A második történet főhőse szintén Poirot, aki majdnem negyven évvel később megint kénytelen egy vidéki kúriában karácsonyozni, és a herceg ellopott rubinját kell megkeresnie. Majd megint csak Poirot következik, és egy gyűlölködő család emlékezetes leírása. A szeretet ünnepén a családfőt holtan találják, és a jelenlevők közül senki sem sajnálja.

Végül Miss Marple is kap egy emlékezetes karácsonyi szerepet. Egy vidéki szállodában gyilkosság történik az ünnepek alatt, és csak a szelíd, kék szemű vénkisasszony lát át a gonosztevő mesterkedésén.

Richard Osman: A csütörtöki nyomozóklub

Egy békés nyugdíjasotthonban négy valószínűtlen barát minden csütörtökön összeül, hogy megoldatlan gyilkosságokról beszélgessenek. Amikor kegyetlen gyilkosság történik a saját otthonukban, a csütörtöki nyomozóklub hirtelen egy aktív nyomozás középpontjában találja magát. S bár Elizabeth, Joyce, Ibrahim és Ron már a nyolcvanhoz közelítenek, van még pár trükk a tarsolyukban, amire senki sem számít. Vajon képes ez a furcsa, de végtelenül imádni való csapat elkapni a gyilkost, mielőtt túl késő lenne?

Amanda Yee: Jóbarátok – A hivatalos szakácskönyv

„Trombitáld össze a jóbarátokat, és üdvözöljétek együtt ezt a több mint 100 receptet, amelyet hőn szeretett tévéműsorotok ihletett. Akár minden hájjal megkent séf vagy, mint Monica Geller, akár most indítasz catering céget, mint Phoebe Buffay, vagy régi vágású haspók vagy, mint Joey Tribbiani, a Jóbarátok – A hivatalos szakácskönyv egy sor különböző receptet kínál a különböző szakmai szinten levő séfeknek.”

Frank Herbert: Dűne

Az univerzum legfontosabb terméke a fűszer, amely meghosszabbítja az életet, lehetővé teszi az űrutazást, és élő számítógépet csinál az emberből. Az emberlakta világokat uraló Impériumban azé a hatalom, aki a fűszert birtokolja. A Padisah Császár, a bolygókat uraló Nagy Házak, az Űrliga és a titokzatos rend, a Bene Gesserit kényes hatalmi egyensúlyának, a civilizáció egészének záloga, hogy a fűszerből nem lehet hiány. Ám ez az anyag csak egy helyen található, a sivatagos, kegyetlen Arrakison, amelyet lakói, a vad fremenek csak úgy ismernek: Dűne.

Frank Herbert legendás regénye, amely megjelenésekor elnyerte a Hugo- és a Nebula-díjat, talán a legjobb science fiction, amit valaha írtak. A Dűne hatása ma már felfoghatatlan, az elmúlt fél évszázadban olvasók milliói fedezték fel az Arrakis világának részletességét, a szöveg szépségét és a könyvben rejlő megannyi gondolatot.

J. K. Rowling: A karácsonyi malac

A hétéves Jack mindennél jobban szereti a plüssmalacát. Aztán egyszer – épp szenteste napján – az undok mostohanővére kidobja Püsmacot az autóból! Hiába kap helyette a fiú egy sokkal szebb plüsst, imádott kedvencét nem pótolhatja. Ám karácsony éjjele a csodák ideje, amikor minden életre kelhet. Így aztán Jack és bosszantó új játéka, a karácsonyi malac kockázatos utazásra indul az Elveszettek Birodalmába, hogy kimentsék a fiú legjobb barátját a szörnyűséges, játékpusztító Veszejtő markából. A veszélyes kalandban segítségükre van egy beszélő uzsonnásdoboz, egy bátor iránytű és egy Remény nevű szárnyas lény, de igyekezniük kell, mert ha nem találják meg Püsmacot még éjfél előtt, soha nem jutnak haza!

Szívet melengető, izgalmas történet arról, mit jelentenek a gyerekeknek a játékok. J. K. Rowling legújabb könyvének, amelyhez a méltán népszerű Jim Field készített kedves illusztrációkat, vitathatatlanul ott a helye a klasszikus családi kedvencek között.

Beatrix Potter: Nyúlpéter és barátai

Ez a különleges könyv egyetlen vaskos és gyönyörű kötetben adja át az olvasóknak Beatrix Potter huszonhárom meséjét és versét, melyek mind Nyúl Péter világában játszódnak. Ez az első magyarul is megjelenő teljes kiadás, amely tartalmazza az összes eredeti, színes és fekete-fehér illusztrációt, illetve a szerző minden meséjét, versét Szabó T. Anna és Dragomán György fordításában.

A történeteknek gyakran ismerjük valóságos tájait, állatait és emberekhez kapcsolódó hátterét, ezeket az érdekességeket a mesék előtti rövid bevezető szövegekben gyűjtöttük össze. A könyv tartalmaz még négy olyan mesét is, amelyek nem jelentek meg a szerző életében, de megmutatják elbeszélői és rajzolói tehetségét. Beatrix Potter világa most is éppen olyan lenyűgöző, mint annak idején, amikor – több mint száz évvel ezelőtt – először vehették a kezükbe a gyerekek a könyveit.

Pam Jenoff: Elvesztek Párizsban

1946, Manhattan: Grace Healey egy hétköznap reggel munkába igyekezvén átvág a New York-i Grand Central pályaudvar nagycsarnokán, és belebotlik egy gazdátlan bőröndbe. Kíváncsiságtól hajtva belekukkant, és egy borítéknyi fényképet talál benne. A tucatnyi női portré annyira megragadja, hogy a csomagot zsebre vágva sietve visszatuszkolja a bőröndöt a pad alá, és már szalad is a dolgára.

Hamarosan megtudja, hogy a bőrönd tulajdonosa Eleanor Trigg volt, aki a második világháború alatt az angol titkosszolgálatnál női ügynökök hálózatát szervezte. Az ügynöknőket a megszállt Európában vetették be futárként és rádiósként, közülük azonban tizenketten soha nem tértek haza, sorsukat homály fedi. Grace megpróbálja felgöngyölíteni ezeknek a nőknek a történetét. Nyomozása egy Marie nevű ifjú anyához vezet, aki veszélyes franciaországi küldetése során a barátság, hűség és árulás útvesztőjében maga is kis híján odaveszett.

Pam Jenoff regénye a második világháborúban tevékenykedő női titkos ügynökök köreibe repíti az olvasót. A valós eseményekre épülő történetben feltárul előttünk ezeknek a merész és hősies nőknek a háborúban betöltött fontos szerepe, miközben a szerző magával ragadóan mesél bátorságról, testvériségről és a legnagyobb vészben tanúsított túlélő erőről is.

Forrás: hirado.hu