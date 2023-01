Könyvajánló: A magyar oktatásért Kárpátalján

Orosz Ildikó: A magyar oktatásért Kárpátalján. Méry Ratio / Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 2022.

A kérdés: mi az, hogy szülőföldön megmaradás? Az én hazám a Kárpát-medence, és a kárpátaljai magyarságnak is ebben kell gondolkodnia. A Kárpát-medence évszázadokon át magyar közlekedőedényként működött. Elég, ha csak a vezetékneveket nézzük: Székely, Szilágyi, Ungvári. Ez lenne a legtermészetesebb most is.

Az a gond, hogy ennek a közlekedőedénynek egy-egy szárát 50-80 évre eldugaszolták – Kárpátalját is. Most kihúzták a dugót, és megindult a kiáramlás. Egyensúlyi állapotra lenne szükség.

Forrás: meryratio.hu