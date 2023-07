Könyvajánló: Erdei rege

Leszja Ukrajinka: Erdei rege. Tündérjáték három felvonásban magyar és ukrán nyelven. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1993.

Ukránból fordította: Kótyuk István.

Az ​”Erdei rege” a drámaíró Leszja Ukrajinkának legérettebb és legjelentősebb alkotása. A „szerencsés” művek közé tartozik, de nemcsak azért, mert megjelenésekor a közönség, sőt a kritika is osztatlan lelkesedő elismeréssel fogadta, hanem azért is, mert a költői ihlet és a nagy művészi tehetség találkozása ritka szerencsés pillanatának szülötte: két hét alatt szökött bimbóba és bomlott ki ez a gyönyörű virág, ez a a zseniális mű, és üdeségéből, hamvasságából azóta sem veszít, mert ehhez Leszja Ukrajinka mély népiessége, lobogó forradalmisága és töretlen optimizmusa adta a talajt és a klímát. Egyszeri csodája ez a a mű az ukrán irodalomnak: nincs semmi irodalmi előzménye és meg sem próbálták utánozni. Világirodalmi viszonylatban is csak olyan művekkel vethető – de nem hasonlítható – össze, mint Shakespeare „Szentivánéji álom”-ja, Ibsen „Peer Gynt”-je, Maeterlinck „A Kék Madár”-ja vagy Vörösmarty „Csongor és Tünde”-je, de ezektől az érintkezési pontok mellett is inkább különbözik…

…Nyilvánvaló, hogy a fordítás nem lehet olyan tökéletes, mint az eredeti, nem sugallhatja mindazokat a tartalmi és formai összefüggéseket. Mégis azt hisszük, hogy az „Erdei rege” így, fordításban is élményt fog jelenteni az olvasónak.

