Könyvajánló: Ma kiáltsatok

Kovács Vilmos: Ma kiáltsatok. Válogatott versek a költő születésének 80., halálának 30. évfordulójára. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007.

Összeállította: Nagy Zoltán Mihály. A borító Tóth Lajos A nagy birkózás című grafikájának felhasználásával készült. Felelős kiadó: Dupka György.

Részlet a verses kötetből:

ÚJRA SZÜLŐFALUMBAN

Falum!… Hol a bölcsőm ringott,

anyám dúdolta halk dalát;

felettem eperfa ingott,

s szarka pletykálta a csodát,

mikor először mondtam

akadozva: édesanyám…

Pityeregtem, éhes voltam,

de a nap éppúgy szórta rám

sugarait, mint hogyha csak

bíborban születtem volna.

A leföldelt, fénytelen, vak

szobát mértem bukdácsolva,

és amíg anyám izzadva

cipelte hátán a gallyat –

az életet kóstolgatva

majszoltam a kenyérhajat…

Ment az idő észrevétlen;

évek múltak, s ahogy nőttem,

a falu igaz, hű képben

rajzolódott ki előttem.

Nem átkozták az emberek,

Nem dicsérte az iskola –

én, a ködmönös kis gyerek,

én leltem rá ott, ahol a

kicsi patak sárga vizét

zöld fűzbokor simogatta,

s az esti csend álmos ízét

a szememre csalogatta.

Ott leltem rá a határban,

ahol kapás-népe görnyedt,

s életén át harmadában

törte a kőkemény földet.

Ott, ahol a szikkadt rögbe

kicsorbult a kapa, élet;

s hogy elmentem, hát örökbe

én is otthagytam tíz évet.

S elmúlt még húsz… Húsz tél, húsz nyár.

Hajam itt-ott őszül, deres,

s fiad, ki most meződön jár,

már nem szarkafészket keres.

Hiába is keresném a

gólyafészkes szalmatetőt,

mécsfényií vagy sötét, néma

kunyhócskákat, mint azelőtt.

Mezőiden már nem lelem

a rövidke, kis mezsgyéket;

körülöttem egy végtelen

nagy tengerként ring az élet.

S mennyi új ház!… Kidőlt falú

szülőházamat se látom.

Megváltoztál, szebb vagy, falu,

s most is hívsz, mint jó barátom;

mutatod magad, mint régen…

A múlt szárnya lustán lebben;

tűnődöm a régi képen,

de az új győz… Melegebben

hívsz most, érzem… Nem tudhatom,

hogy a hangom utolér-e?

E dalt mégis neked adom –

barátságunk emlékére.

Forrás: kmmi.org.ua