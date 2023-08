Könyvajánló: Portré-karikatúrák

Ilku Marion József: Portré-karikatúrák. Kárpát-medencei arcképcsarnok. Intermix Kiadó, Ungvárľ–Budapest, 1998.

Részlet a kiadványból:

JÁTSZANI CSAK KOMOLYAN LEHET

— előszó helyett —

Ilku Marion József karikatúráit lapozgatom. Egy-egy személyes ismerősömet ábrázoló rajz felett hosszabban elmélázok. Előbb csak azt fontolgatom, mennyire sikeres a rajzos pillanatfelvétel. Hasonlít-e a portré az alanyra? A valóban jellemző külső jegyeket fedezte-e fel az alkotó, vagy a kevésbé fontosabb dolgokat hangsúlyozza?

A legtöbb esetben elismeréssel nyugtázom: Rion (baráti körben sokan így szólítják Ilku Marion Józsefet) mestere ennek a nagyon nehéz műfajnak. Néhány vonallal nem csupán portrét fest, de jellemet, habitust ábrázol.

Aztán azon kapom magam, hogy egy-egy író, költő karikatúrája kapcsán messzire visznek gondolataim, s már művészi magatartásról, alkotásmódról morfondírozok. S mivel magam is kalandoztam a műfaj irodalmi édestestvére, a paródia világában, hát hasonlítgatok, egymás mellé illesztem Rion rajzát a versezethez. Örömmel konstatálom: a dolog harmonizál.

S ettől a pillanattól nem csupán a képeket nézegetem. Hagyom, hogy a szerző vezessen, elvigyen egy unikális felfedezőútra.

Az ismerősként rámköszönő arcoknál saját elképzeléseim igazát fürkészem, aztán azt kutatom, mi újat mond el róluk Ilku Marion József. Megelégedéssel bólintok egy-egy jól sikerült jellemzés láttán. Máskor elismeréssel szögezem le: milyen igaza van Rionnak, ezt a vonást, ezt a jellemző jegyet csak sejtettem, most már látom, tudom is. Elidőzök a számomra alig ismert arcoknál is. Róluk is sokat tudok meg, mert nem csupán arcvonásaikból, lelkükből is idevarázsolt egy darabot. Jó, komoly játék ez a gyűjtemény, olyan, mint egy sikeres útikönyv, mely nem csupán tényeket tartalmaz, hanem a felfedezés élményével is szolgál.

Horváth Sándor

Forrás: kmmi.org.ua