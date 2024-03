10+1 tény a Szaffiról

A magyar rajzfilmtörténet egyik legsikeresebb alkotását, a többszörös díjnyertes Szaffit is láthatják azok, akik a közmédia ünnepi filmkínálatát választják a húsvéti hosszú hétvégén. Most összegyűjtöttünk 11 érdekességet a Dunán húsvéthétfőn látható rajzfilmről.

1. A rajzfilm Jókai Mór 1885-ben megjelent A cigánybáró című műve alapján készült, mely egy évvel később németül is megjelent Berlinben.

2. A regényből közel száz évvel később, 1984-ben készült rajfilm, így a Szaffi idén már negyven éves.

3. A cselekmény alapja valós: 1716-ban a császári seregek valóban megostromolják és visszafoglalják Magyarország utolsó török kézen fekvő erősségét, Temesvárt.

4. Érdekesség, hogy a történet szerint Ahmed pasa a vár utolsó török ura. A valóságban egy Ahmed nevű pasa 1552-ben foglalta el a magyaroktól. Több, mint másfél évszázaddal később nem Ahmed, hanem egy Musztafa nevű pasától foglalták vissza.

5. A rajzfilmet gyártó legendás Pannónia Filmstúdiót a maga korában a világ öt legjobb rajzfilmstúdiója között tartottak számon.

6. A stúdióban korábban olyan rajfilmsorozatok készültek, mint a Gusztáv, vagy a Mézga Család. Az első egész estés magyar rajzfilm pedig Jankovics Marcell János vitéze volt 1973-ban. Ezt olyan alkotások követtek, mint Dargay nagy sikerű Lúdas Matyija vagy Gémes József Toldi-adaptációja, a Daliás idők. Szintén a stúdióban készült 1981-ben a Légy, mely Oscar-díjat nyert.

7. A Szaffi 1985-ben Giffoniban Aranydíjat, egy évvel később Budapesten a 18. Játékfilmszemle Közönségdíját nyerte el.

8. Az animációs játékfilm rendezője Dargay Attila, volt akinek a Szaffi mellett olyan szintén felejthetetlen alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Lúdas Matyi, a Vuk, Az erdő kapitánya, a Gusztáv-sorozat, a Pom Pom meséi vagy A nagy ho-ho-horgász.

9. A forgatókönyvet Dargay Attila, mellett a szintén legendás Nepp József és Romhányi József írta. Nepp és a „Rímhányó” Romhányi alkotta többek között a Mézga családot is

10. A Szaffi operatőre Dargay felesége, Henrik Irén volt. A házaspár több legendás alkotáson (pl. Lúdas Matyi, Vuk, Az erdő kapitánya) is együtt dolgozott.

10+1. A Szaffit 2018-ban digitálisan felújították, ekkor újra a mozikba került, a munkálatokat Henrik Irén irányította.

Szaffi – Húsvéthétfőn 10:15-től a Duna műsorán.

Forrás: hirado.hu