120 éve helyezték örök nyugalomra Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc hamvait

120 éve, ezen a napon helyezték örök nyugalomra Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc hamvait a kassai dómban. Országos ünnepség keretében temették el a Törökországból hazahozott hamvakat.

1906. október 27-én reggel Orsovánál a szerelvény magyar földre érkezett. A magyar kormány tagjai, élükön Wekerle Sándor miniszterelnökkel, ünnepélyes keretek között vették át a hamvakat. A vonat október 28-án futott be a budapesti Keleti pályaudvarra. Az érkezőket Bárczy István polgármester fogadta. A koporsókat díszes hintókra rakták, és a gyászmenet a Kerepesi (ez időtől Rákóczi) úton vonult a Szent István bazilikába, illetve Thököly hamvaival külön a Deák téri evangélikus templomba. A vonat este 8.00 órakor indult Kassára, ahová október 29-én hajnalban érkezett meg.

II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Rákóczi József, Bercsényi Miklós és neje Csáky Krisztina, Eszterházy Antal valamint Sibrik Miklós hamvait a Szent Erzsébet dómban helyezték örök nyugalomra. Thököly Imre hamvait október 30-án, végakaratának megfelelően Késmárkra vitték, és az új evangélikus templomban helyezték végső nyugalomra.

Kép forrása: travelguide.sk

Forrás: oszk.hu

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