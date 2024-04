A Kárpátok utolsó betyárja: Mikola Suhaj

Mindössze 23 évet élt, mégis beírta magát a Kárpátok történelmébe Suhaj betyár. A XX. század elején élt ruszin betyárt a népe hősnek tartotta, kultusza napjainkban is él.

128 évvel ezelőtt, 1898. április 3-án született Mikola Szjuhaj (Suhaj), a Kárpátok utolsó betyárja.

Az alig 23 évet élt ruszin betyárt Ivan Olbracht regénye tette halhatatlanná.

A betyár Mikola Petrovics Szjuhaj néven ruszin családban született az Osztrák–Magyar Monarchiában, Kárpátalján, Alsókalocsán, a mai Huszti járásban, a Szuhar nevű falurészben. Édesapja, Petro, édesanyja, Hafija Szjuhaj voltak.

Több helyen Suhaj néven szerepel, mivel a csehszlovák csendőrség nem tudta kimondani a ruszin fiú nevét, így is terjedt el.

Iskolába nem járt, különféle alkalmi munkákkal tartotta el magát. Ismerősei szerint vidám ember volt.

A hegyvidéki ruszin fiú életét sem kerülte el a Nagy Háború.

19 évesen besorozták a magyar hadsereg 85. gyalogezredébe. A katonaság viszont nem volt ínyére. Csupán néhány hónap katonáskodás után hazaszökött, és magával vitte a katonai felszerelését is. Suhajt elfogták, és visszavitték az ezredébe, de másodjára is olajra lépett a teljes felszerelésével, és szülőfaluja környékén bujdosott. Így a háborúban nem is vett részt.

A csendőrök másodjára is nyomára akadtak, a fiú pedig kettővel közülük végzett. A román és a csehszlovák hatalommal is meggyűlt a baja.

Közben Suhaj betyár 1919 után megnősült, szerelmét, Drács Erzsébetet vette el, akit mindenki csak Erzsiként emlegetett.

A csehszlovák hatóság több rendbeli gyilkossággal gyanúsította. 1919 szeptemberében ő végezhetett Vilhelm Gejszler zsidó kereskedővel, 1920 júniusában pedig két alsókalocsai kereskedőt is ő ölhetett meg. Még ebben az évben elfogták és őrizetbe vették, de csak lopásért.

Suhaj megszökött a csendőrségtől, emiatt körözést adtak ki ellene. 1920 nyarán lelőtte a helyi csendőrparancsnokot.

A pártfogói szerint 1921 telén tífuszos lett, betegen bujkált a hatalom elől. Testvéreinek parancsba adta, hogy hozzanak neki orvost. Ökörmezőről hoztak hozzá segítséget, akit megfenyegettek, hogy vagy meggyógyítja a betyárt pénzért cserébe, vagy felgyújtják a házát és megölik az orvost.

Februárban újabb gyilkosság történt a környéken, amivel szintén a betyárt gyanúsították, majd egy másik halálesettel is. Márciusban Suhaj ismét megöl egy csendőrt, Hrabal Oldzsih őrmestert.

A betyárhoz csatlakozott a mindössze 15 éves öccse, Jura is.

A két fiú a hegyekben bujkálhatott, vérdíjuk 3000 korona volt, a helyi zsidók pedig 30 000 koronát ígértek a kézre kerítésükért. A betyár keresésére egy teljes csendőregységet verbuváltak.

1921 nyarán azt híresztelték, hogy Suhaj fel akarja adni magát, és minden gyilkosságról számot ad. Azt is pletykálták, hogy összerabolt vagyonával – kétszázezer koronával – Budapestre vagy Prágába fog költözni, miután levegőbe repíti a huszti bíróságot.

Közben újabb és újabb rablások és gyilkosságok történek a környéken, mindegyikkel Suhaj betyárt gyanúsították.

Alsókalocsán az embereknek megtiltották, hogy az erdőbe menjenek engedély nélkül.

A betyárral végül saját cimborái végeztek az erdőben.

1921. augusztus 16-án a mindössze 23 éves betyárt és testvérét, Jurát, hat – más források szerint három – társa verte agyon baltával, mivel azt remélték, hogy jutalmat kapnak érte. A betyároktól elvették a százötvenezer koronájukat. Egyetlen fotó maradt fenn róluk, amit haláluk után készítettek róluk.

A két testvért egy domboldalba, a régi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Hiába a temetés és a sír, haláluk után azt híresztelték, hogy a két ruszin fiú Amerikába hajózott.

Mikola szerelme, Erzsi később megszülte Anna nevű gyermeküket. Erzsi férjhez ment a szomszédjához, és 1988-ban halt meg Alsókalocsán. Lánya, Anna szintén a faluban élte le az életét, családot alapított, 2006-ban hunyt el.

Szjuhaj betyár emléke napjainkban is él, Alsókalocsa régi temetőjében megtalálható a sírja, ami a falu egyik nevezetessége. A Sztare szelo skanzenben áll a szobra. Túraútvonalat is neveztek el róla. Suhaj betyár Kolodko Mihályt is megihlette, 2015-ben miniszobrot készített róla, ami Ungváron az Olbracht utcai Váralja kávézó bejáratánál kapott helyet a korláton.

Kárpátalja.ma

Nyitóképen: Suhaj betyár sírja, forrás: Wikimedia Commons