A táncos lábú brácsás – Fekete Antalról a Hajnaliban

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora augusztus

harmadik hetét Fekete Antalnak, a kiváló brácsás-

népzenegyűjtőnek szenteli. A zenei válogatásban a művész

gyűjtéseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A Kossuth Rádió „Hajnali”- Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsor az

augusztus 16-ai héten Fekete Antal életművével foglalkozik.

Fekete Antal, akit a táncházakban sokan csak „Pumaként” ismernek, az egyik legkiválóbb

mezőségi muzsikát játszó brácsás. Azt már kevesen tudják róla, hogy valaha hivatásos

táncos volt, diplomáját az Állami Balettintézetben kapta az első néptánc tagozat

végzőseként. A régies falusi népzene fiatal kora óta jelen volt életében, tizenévesen már

rendszeresen járt gyűjtő utakra, alapvetően Erdélybe. A 70-es, 80-as évek Romániájában

nem volt könnyű dolga a gyűjtésre vállalkozóknak. Utazási korlátozások nehezítették

dolgukat, s ki voltak téve a hatóságok zaklatásainak is. A használt technika legtöbbször

csak egy hordozható kazettás magnetofonból állt, ami hangminőség tekintetében

igencsak elmaradt a mai berendezésektől. Fekete Antal egyike volt azoknak, akik

vállalták a nehézségeket, ennek köszönhetően gazdag népzenei gyűjteményt tudhat

magáénak, amelyből immár tizenegy lemezanyag meg is jelent. Empatikus gyűjtőnek

tartották, jó emberismerete segítette munkáját. Mégis, sokszor a legértékesebb felvételei

olyankor készültek, amikor egyébként is szólt a muzsika, például egy lakodalomban.

Fekete Antal gyűjtéseinek egyik legfőbb erénye, hogy az ilyen alkalmakkor is „jókor volt,

jó helyen”. A gyűjtő ezekben a helyzetekben inkább a jó fotográfushoz hasonlít, aki

megtalálja a legkülönlegesebb pillanatokat, azzal a magától értetődő különbséggel, hogy

ő folyamatokat örökít meg.

Pumát általában zenészként ismerik, de a tehetségek felfedezésében is sokat köszönhet

neki a táncházmozgalom, többeket pedig egy-egy életre szóló tanáccsal segített további

pályáján.

A műsor a még kiadatlan – mezőségi, marosmenti, székelyföldi, küküllőmenti, gyimesi és

kalotaszegi – gyűjtéseivel kíván neki sok erőt és jó egészséget!

Szerkesztő: Éri Márton

Műsorvezető: Pénzes Géza

Adás: Kossuth Rádió (minden reggel 4.03)

A műsor interneten elérhető: www.mediaklikk.hu/mediatar/