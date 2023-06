A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola zárókoncertje Beregszászban

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola zárókoncertjére és ünnepi megemlékezésére június 4-én került sor Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A Tanoda programsorozata 10 fő helyszínen valósult meg, melynek utolsó állomása volt a Vérke-parti város, ahol 330 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A jelenlévőket Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Orczi Róbert gazdasági vezető köszöntötte.

– hangsúlyozta.

Ezt követően a Tulipán Tanoda Beregszászi művészeti iskola, valamint a Tulipán Tanoda beregszászi járás kihelyezett szakköreinek növendékei a Rákóczi-főiskola udvarán adták elő az összetartozás táncát. Majd pontban 16 óra 32 perckor a trianoni békediktátum aláírásának percében megkondultak az összetartozás békeharangjai.

„A mi kultúrkörünkben a harang temeti a holtakat, a lelki üdvükért szól, és hívja az élőket. Különösen igaz ez a mai napon, hiszen megkérdezésünk nélkül, 1920-ban egy országot temettek, de nem a nemzetem. Egy országot, amely több részre lett vágva, de a nemzet megmaradt. Együtt van. Azonban ez a harang ma szól a háború áldozataiért is, különösen a gyermekekért. Ezért ma előttük is fejet hajtottunk, és a harang értük is szólt. De a harang hívja az élőket is. Hívja, mert az élet élni akar. És a harang értetek is szól, akik ma itt vagytok. Ma ezt is ünnepeljük. Ünnepeljük az összetartozás táncával, és mindazzal, amit a Tulipán Tanoda keretében egy éven át megtanultatok”