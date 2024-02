A világ változik, a szövetség örök – házasság hete a közmédia csatornáin

A magyar közmédia különböző műsoraiban február 11. és 18. között kiemelten foglalkozik a házasság témájával. A játékfilmek mellett tematikus adásokból tudhatnak meg többet a családi mintákról, a férfi és női szerepek egyensúlyáról, valamint az idei év központi témájáról, az állandó megújulásról. A hosszú és boldog házassághoz szakértők és ismert házaspárok adnak útmutatást.

Tematikus kínálattal csatlakozik idén is a közmédia a Házasság hete rendezvénysorozathoz. Az 1997 óta létező kezdeményezés idei mottója az állandó megújulás, ennek szellemiségében készül egy héten át adásaival valamennyi közszolgálati tévé- és rádiócsatorna. A műsorokkal azokat a párokat is szeretnék megszólítani, akik már régebb óta házasok, ezért új kihívásokkal szembesülnek, akár a gyermekeik kirepülése után kell új célokat, életformát kialakítaniuk. A fiatal házaspárok szakmai tanácsadókkal, ismeretterjesztő beszélgetésekkel mélyedhetnek el a témában.

A Duna házasságról szóló filmkínálattal és különböző nézőpontú tematikus adásokkal járja körbe a témát. A Család-barát, az Almárium és a Ridikül napi adásaiban párkapcsolati szakértők és ismert házaspárok – köztük olyan legendás művészpárosok, mint Levente Péter és Döbrentey Ildikó, Balázs Péter és Botár Csilla vagy Karácsony János és Ruzsics Andrea – adnak tanácsot a nézőknek. Az Agapé vallási kerekasztal beszélgetés szerdán a házasságon belüli konfliktuskezelés módjait mutatja be.

Az M5 a héten többször szintén tematikus filmeket vetít. A kulturális csatorna Librettó című napi magazinműsorában művész házaspárok vendégeskednek, valamint rövid összeállításokban híres történelmi és irodalmi párosok életét jelenítik meg. Az Ez itt a kérdés című műsor hétfői adásában a házasélet 21. századi kihívásait vitatják meg. A Kunszt című képzőművészeti magazin hétfői adásában a házasság megjelenítési formáival és szimbolikájával foglalkozik. Az M5 História szombaton a magyar esküvői népszokásokat, valamint híres magyar írók és uralkodók házasságait mutatja be.

A Kossuth Rádió A Hely című műsora hétfőn egy esküvőiruha-tervező és -készítő műhelybe látogat, bemutatva, miből válogathatnak manapság a nagy napra készülő menyasszonyok. A Vendég a háznál című műsorban egész héten a házasság lesz a központi téma: csütörtökön arra a kérdésre kaphat választ a hallgató szakértőtől és egy érintettől, hogyan lehetséges második nekifutásra boldogan élni, illetve mi kell ahhoz, hogy újra felépüljön a bizalom. A Kalendárium vendégei minden nap olyan művészházaspárok lesznek, akik megosztják a hallgatókkal a hosszú együttélés titkát. A rádióadó Örökzöld című műsorában szombaton a már 38 éve házasságban élő Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor színművész vendégeskedik. A Kívánságkosár – Szív küldi szívnek szívesen című műsor vasárnapi adásában házastársak küldhetnek egymásnak zenés üzeneteket.

A Dankó Rádió szerenáddal lepi meg hallgatóit a Házasság hetében. „Az Ön nótáját is elhúzzuk” kampány részeként a szerelmi történetüket beküldők közül három házaspárt otthonában látogat meg Erdélyi Claudia, a Dankó Rádió műsorvezetője, Tolnai András nótaénekes és Hankó József prímás kiszenekara kíséretében. A szerencséseknek élőben eljátsszák szerenádként a kedvenc magyarnótájukat. A Tudod-e még az én nótám? című műsorban minden nap tematikus beszélgetések várják a hallgatókat. Szombaton Kovács István és Sajgál Erika házaspár lesznek a Jó pihenést című műsorban Nádas György vendégei. A Családunk nótái szintén a szerenádok jegyében telik: a hallgatók párjuknak küldhetnek szerelmes dalt. A tematikus hét zárónapján, vasárnap egy különleges adással készül a Dankó Extra is, Szerelmes Dankó Klub várja a hallgatókat.

A Bartók Rádióban hétfőtől péntekig a Muzsikáló reggel, délelőtt és délután adásaiban minden órában zenész házaspárok felvételei szólnak meg. A Ki nyer ma? telefonos vetélkedő is a tematikus hét jegyében telik. Szerdán és csütörtökön az Összhang című műsor csatlakozik a tematikus műsorfolyamhoz. Az All That Jazz csütörtöki, a Kezdőhang vasárnapi Párok játéka alcímű adása házaspárok felvételeiből válogat. A vasárnapi Régizenei kalandozások az állandó műsorvezetővel, Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmesterrel és feleségével, Szutrély Katalin énekművésszel várja a hallgatókat.

Az M2 Gyerekcsatornán minden este az M2 matrica sorozat Neked van testvéred? című programja látható. Az összeállítások a szeretetteljes családi kapcsolatokat mutatják be a legkisebbeknek.

