Beregszászban és Nagyszőlősön is koncertet ad a Fool Moon

Két kárpátaljai városban is fellép a többszörös nemzetközi díjas magyar Fool Moon pop-acappella együttes november végén. Az adventi koncerteken Beregszászban és Nagyszőlősön is élőben hallhatja a közönség a hangszeres kíséret nélküli, különleges vokális produkcióiról ismert formációt.

Az első koncertre november 29-én, 16.00 órától Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában kerül sor. Másnap, november 30-án, 17.00 órától Nagyszőlősön, a Művelődési Házban lép fel az együttes.

A 2002 óta működő Fool Moon a magyar pop-acappella műfaj egyik meghatározó képviselője. Az acappella lényege, hogy a zenei kíséretet nem hangszerek, hanem az énekesek hangja teremti meg: a többszólamú éneklés mellett a ritmusok és a különböző hanghatások is vokális eszközökkel szólalnak meg. Az együttes koncertjein a humoros, szórakoztató előadásmód magas színvonalú zenei megoldásokkal párosul.

Eddigi pályafutásuk alatt 9 nagylemezt, 15 nemzetközi és magyar díjat, számos jelölést, elismerést, és a hazai zenei élet legnagyobb előadóival közös együttműködést mondhatnak magukénak. Nevükhöz fűződik a magyar popzene történetének első, rádiók által is játszott pop-acappella slágere is, a “Kettesben jó”, amely a Sherlock Holmes nevében című ifjúsági film végefőcím-dalaként csendült fel a magyarországi és külföldi mozikban.

Sikereik közé tartozik a 2005-ös grazi Ward Swingle nemzetközi acappella verseny pop kategóriájában elért első helyezés, valamint a tajvani nemzetközi acappella versenyen szerzett győzelem. 2014-ben A Dal című eurovíziós válogatóban is szerepeltek, ahol saját szerzeményükkel, az It Can’t Be Over című dallal a második helyen végeztek.

Az énekegyüttes több ismert magyar előadóval is dolgozott együtt, köztük Presser Gáborral, Rúzsa Magdival, Zsédával, Malek Andreával és Takács Nikolasszal. Fellépéseikkel több mint húsz ország közönségéhez jutottak el Európában és Ázsiában, emellett mesterkurzusokkal és zenei foglalkozásokkal is népszerűsítik az acappella műfajt.

Legutóbbi, Vocal Recall című albumuk 2025-ben jelent meg, amelyen az 1980-as és 1990-es évek ismert filmzenéit dolgozták fel. A lemez 2026-ban a Contemporary A Cappella Recording Awards (CARA) díját is elnyerte a legjobb filmzenei és főcímdal-album kategóriában.

A november végi fellépések alkalmával a beregszászi és nagyszőlősi közönség egyaránt megismerkedhet az acappella műfaj sajátos hangzásvilágával.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

A koncertre a belépés ingyenes, de javasoljuk az előzetes regisztrációt. Részvételi szándékukat az alábbi űrlap kitöltésével jelezhetik:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef0ocTK1JZw8zNKG4wZtllbVqX-gUTp1GxvB9h7urNOp6SJQ/viewform

A koncertek megvalósítását a magyar Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Az események a Beregszászi Konzulátus főszervezésében, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Pro Cultura Subcarpathica, a KMKSZ Ifjúsági Szervezete és Nagyszőlős város közreműködésével valósulnak meg.

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