Az aradi tizenhármakra emlékeztek a Rákóczi Egyetemen

Kiss Ernő, Schweidel József, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly – az aradi tizenhármakról és Batthyány Lajos tábornokról emlékeztek meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában október 6-án.

Az esemény a Fodó Sándor Kulturális Központ, valamint a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék közös szervezésében valósult meg.

A megemlékezés kezdetén Molnár Krisztina, a Fodó Sándor Kulturális Központ vezetője köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy a mai nap nem csupán egy történelmi eseményre emlékezünk, hanem azokra az emberekre gondolunk, akik a legnagyobb árat is készek voltak megfizetni eszményeikért.

A rendezény Ferku Szilveszter előadásával folytatódott, aki az Aradi 13 balladája című dalt adta elő.

Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja beszédében kiemelte:

Az aradi vértanúk helytállása túlélte a halálos ítéleteket. Nevük és példájuk nemzedékek számára tette világossá, hogy a szabadság, az emberi méltóság és a hazához való hűség olyan értékek, amelyekért felelősséget kell vállalnunk.

Az aradi tizenházrmak kivégzésének történelmi hátterét Dancs György, a Rákóczi Egyetem Történelem- és Társadalomtudomány Tanszékének docense ismertette.

A megemlékezés a történelem tanszék hallgatóinak előadásával zárult.

Orbán Viktória

(Fotók: Kárpátalja.ma)

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