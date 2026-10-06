Az aradi tizenhármakra emlékeztek a Rákóczi Egyetemen
Kiss Ernő, Schweidel József, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly – az aradi tizenhármakról és Batthyány Lajos tábornokról emlékeztek meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában október 6-án.
Az esemény a Fodó Sándor Kulturális Központ, valamint a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék közös szervezésében valósult meg.
A megemlékezés kezdetén Molnár Krisztina, a Fodó Sándor Kulturális Központ vezetője köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy a mai nap nem csupán egy történelmi eseményre emlékezünk, hanem azokra az emberekre gondolunk, akik a legnagyobb árat is készek voltak megfizetni eszményeikért.
A rendezény Ferku Szilveszter előadásával folytatódott, aki az Aradi 13 balladája című dalt adta elő.
Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja beszédében kiemelte:
Az aradi tizenházrmak kivégzésének történelmi hátterét Dancs György, a Rákóczi Egyetem Történelem- és Társadalomtudomány Tanszékének docense ismertette.
A megemlékezés a történelem tanszék hallgatóinak előadásával zárult.
Orbán Viktória
(Fotók: Kárpátalja.ma)