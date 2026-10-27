Bemutatták Sz. Kárpáthy Kata verseskötetét a Rákóczi Egyetemen

A Rákóczi Egyetem 30 éves jubileumi hetéhez kapcsolódva mutatták be Sz. Kárpáthy Kata író, költő-újságíró, az egyetem Filológia Tanszéke egykori diákjának Trivoga című verseskötetét. Az eseménynek az Apáczai Csere János Könyvtár adott otthont október 27-én.

A jelenlévőket Buda Zsuzsa, a Karrierkövetési Osztály igazgatója köszöntötte, kiemelve, hogy a kötet első kárpátaljai bemutatójának helyszíne épp a Rákóczi Egyetem.

Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora rávilágított, hogy a nyelv olyan változó dolog, amely reagál a társadalmi változásokra; az orosz–ukrán háború kitörése óta nagyon sok új szó és fogalom jelent meg a hétköznapi nyelvhasználatunkban, ennek bizonyítéka a megjelent verseskötet címe is.

„Ugyanakkor nemcsak a nyelv reagál a mindennapi változásokra, hanem a világirodalom is. Ez a kötet egyfajta reflexió arra, hogy kik vagyunk, hol élünk, és mi történik velünk. Köszönjük”

– emelte ki.

A köszöntőket követően Shrek Tímea író, szintén a Rákóczi Egyetem Filológia Tanszékének egykori diákja kérdezte Sz. Kárpáthy Katát a kötetről, annak címéről és a versek megszületésének körülményeiről. Megtudhattuk, hogy az író elsősorban prózákat írt, majd ezt követően kezdett verseket írni, mert a versírás jobban lehetővé teszi a nehezen megfogalmazható érzések közvetítését. A Trivoga versei részben a Kárpátalja.ma szerkesztőségében végzett újságírói munkájához is kapcsolódnak, hiszen a háborús hírek, a személyes sorsok és az emberi tragédiák mély nyomot hagytak benne. A kötet öt ciklusból áll: Légiriadók, ünnepek, gyászok; Határátlépés és nosztalgia; Stresszforrások és megküzdési stratégiák; Tél, ünnepek újra; Megváltástörténetek. A ciklusok a háborús tapasztalatok különböző rétegeit tárják fel: a légiriadók és a gyász mellett megjelenik az otthontól való elszakadás, a lelki megterhelés, az ünnepek megváltozott jelentése, valamint a remény és a megváltás keresése is.

A könyvbemutató során Sz. Kárpáthy Kata felolvasásai még közelebb hozták a közönséget a kötet világához és a versekben megjelenő személyes élményekhez.

Kurmay Anita

kme.org.ua

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