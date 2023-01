Csendes koszorúzás a magyar kultúra napján Beregszászban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Városi Szervezete megemlékezéssel egybekötött koszorúzással méltatta a magyar kultúra napját január 22-én.

A résztvevők a II. Rákóczi Ferenc téren, található postahivatal falán elhelyezett Kölcsey Ferenc emléktáblánál gyűltek össze.

A megjelenteket Molnár D. István köszöntötte. A Himnusz a magyarság egyik legfontosabb költeménye, a magyar nép nemzeti imája – mondta el a történész, KMKSZ helyi szervezetének elnöke. Hozzátette: a kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989 óta ünnepeljük e napon a magyar kultúra napját. Mint elmondta, az alkotás Beregszászhoz is kapcsolódik oly módon, hogy a költő, miután Szatmárcsekén letisztázta a kéziratot, a művét a hozzá legközelebb eső postahivatalban, azaz Beregszászban adta postára. Erről tanúskodik ma is az épület falán elhelyezett emléktábla.

A résztvevők főhajtással tisztelegtek a költő emléke előtt. A koszorúzás a Himnusz eléneklésével ért véget.

Kárpátalja.ma