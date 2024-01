Együtt-nívódíjat kapott Ortutay Péter és Sz. Kárpáthy Kata

Az Együtt folyóirat minden évben azokat a szerzőket tünteti ki az elismeréssel, akik a korábbi évben írásaikkal hozzájárultak a folyóirat színvonalának emeléséhez.

Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas kárpátaljai magyar költő, kritikus Ortutay Péterről és Sz. Kárpáthy Katáról elmondta, hogy mindketten olyan emberek, akik a hazát, a magyar kultúrát építik.

Ortutay Péter 1942-ben született. Az Ungvári Állami Egyetem angol nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát, aztán csatlakozott a Kárpáti Igaz Szó szerkesztői gárdájához. Később Magyarországra települt át. Angol nyelvtanár lett az Arany János Gimnáziumban, majd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán. Az ELTE bölcsészkarán doktorált angol nyelvészetből, ezt követően az Egri Tanárképző Főiskola angol tanszékének a vezetője lett. Három évig töltötte be ezt a pozíciót, aztán a főiskola előadó tanáraként tevékenykedett.

1998-tól 1999-ig az Ohiói Állami Egyetemen tanított. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanáraként ment nyugdíjba 2004-ben. Az Amerikában szerzett tudását később arra használta fel, hogy az angol kultúra klasszikusainak, klasszikus szerzőinek műveit magyarra fordítsa. Főként F. Scott Fitzgerald amerikai író novelláit és színműveit fordította, valamint Mary Shelley Mathildáját, mely Ortutay fordításában először jelent meg magyarul.

Az Együtt folyóiratban is jelentek meg művei.

– hangoztatta Vári Fábián László.

Sz. Kárpáthy Kata 1999-ben született Beregújfaluban Szabó Katalin néven. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet szociálpedagógia szakát 2018-ban fejezte be. Ezután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát, emellett szociálpedagógiát tanult a Debreceni Egyetem beregszászi kihelyezésén, ahol szintén sikeresen lediplomázott. 2018-tól a Kárpátalja.ma hírportál szerkesztője, tudósítója. Novelláit 2019-ben kezdte publikálni. Tagja a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak.

Vári Fábián László kiemelte, hosszú ideje már, hogy az Együtt szerzői olvashatják műveit: kezdetben kisprózai alkotásait, aztán novelláit és újabban verseit is.

– Szabó Kata újságíróként dolgozik. Munkásságának a legfontosabb célja szerintem, hogy a kárpátaljai és az anyaországi olvasókat is tudósítsa azokról az eseményekről, amelyek itt Kárpátalján történnek. Újabban fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy azokat a verseket, azokat a hosszú verseket, amelyekből már néhányat közöltünk az Együttben, akár nevezhetnénk novellaverseknek is. Olyan verseknek, vagy esszéverseknek, amelyekben az élet értelméről, az élet jelenségeiről ír a líra eszközeivel, a líra stílusával