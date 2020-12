Felújítják Ukrajna egyik legrégebbi zsinagógáját

Kárpátalján, a técsői járási Vilhovec (Вільховець) településen található az ország egyik legrégebbi zsinagógája. Története körülbelül 1705-re nyúlik vissza.

2019 nyarán a zsinagógát több zsidó közösség is felkereste egy holokausztról szóló tudományos konferencia keretében. Akkor döntöttek az épület felújításáról.

A munkálatok 2020 októberében kezdődtek el a Sources of Cultural Heritage (USA) támogatásával – olvasható a település hivatalos honlapján. A szervezet kimondottan a vallási örökségek támogatását tűzte ki célul.

A kistérségben ma már nincs zsidó közösség, így az épület falai között egy múzeumot alakítanak ki.

– A zsinagóga romos állapotban volt, de a falai erősek. A máig megmaradt szimbólumai és festményei egyedülállóak. Biztosak vagyunk benne, hogy a vilhoveci zsinagóga hamarosan nemcsak Ukrajnában, hanem a határon túl is ismertté válik – nyilatkozta Maria Horun, a Sources of our Cultural Heritage jótékonysági testület tagja.

A helyreállítás során a szakemberek arra is figyelnek, hogy az épület egykori stílusa megmaradjon.

Kárpátalja.ma