Foglalkozások a tavasz jegyében

A farsangi tematikus programokat követően a tavasz ihlette foglalkozásokat tartottak a Nagyberegi Tájházban. Március 8-án és 14-én tavaszi virágokat és kitűzőket készítettek a gyerekek.

A március 8-i foglalkozásra beregszászi és guti iskolások érkeztek, összesen 40 fő. A program tájházi sétával indult, melynek során megismerkedtek a tájház belső tereivel, tárgyaival, valamint a kerttel. A foglalkoztató teremben pedig tavaszi virágok készültek filcből. A program része volt a mesemondás is. A kézművesség után Kurmai Ráti Szilvia mesemondó előadását hallhatták a gyerekek. A mese végén pedig együtt énekelték a történetben is elhangzó népdalt. Hazaindulás előtt hagyományos édességet, málépogácsát fogyasztottak az iskolások.

A következő alkalommal kitűzőket és színes tulipánokat készítettek. A március 14-i foglalkozáson 33 iskolás gyermek vett részt. Az alapanyag ezúttal is a filc és a papír volt. A kis virágok készítése során a gyerekek gyakorolhatták a rajzolást, az egyenes vonalon haladást, néhányan pedig a varrással is megpróbálkoztak. A kicsi virágok készítése aprólékos munkát, figyelmet és türelmet igényel, de voltak, akik több alkotást is elkészítettek. A kézművesség során a szervezők igyekeztek rávenni a gyerekeket a közös munkára. Néha párban dolgoztak, s a nagyobbak segítettek a kicsiknek vágni és varrni.

A tájházi séta alatt a tisztaszoba volt a legérdekesebb a gyerekek számára. Az ott elhelyezett régi tárgyak, terítők, ruhafélék újdonságnak számítottak. Figyelmüket lekötötte a bölcső a benne elhelyezett bepólyált babával.

A légiriadóval tarkított foglalkozás végén mindenki kemencében sült kakaós csigát fogyasztott.

A Nagyberegi Tájház foglalkozásai a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a Csoóri Sándor Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, illetve a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével valósulnak meg.

Gál Adél

Kárpátalja.ma