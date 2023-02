Gyermekírók hete Ungváron

A gyermekírók kerültek egy hétre a középpontba Kárpátalja megyeszékhelyén január 30-tól február 3-ig.

A hét Halina Malik, kárpátaljai ukrán, Leszja Ukrajinka-díjas gyermekíróval indult.

Az akció keretén belül február másodikán az ungvári Kobzar könyvesbolt Shrek Tímea kárpátaljai magyar írót látta vendégül.

A találkozót Meskó János, a program koordinátora nyitotta meg. Kihangsúlyozta, hogy Kárpátalja többnemzetiségű régió, ahol a különböző népek békésen élnek egymás mellett, akiknek egymással sohasem voltak problémáik. A békés együttélés jegyében így a héten az ukrán mellett magyar szerző is képviselhette magát az akcióban.

Shrek Tímea, beregszászi írónő a kiadásra váró gyermekkötetét, az Ördögszeget mutatta be a rendezvényen. A szerző az irodalom mellett oktatással is foglalkozik, a Beregszászi Opre Roma Gimnázium alsós tanára. Beszélt a tapasztalatairól, amelyet a több mint egy évtizedes tanári pályáján szerzett. Mint mondta, a roma gyermekek fantáziadús történetei hatással voltak az írására. Elmondása szerint a diákjai számára nagy meglepetés volt, amikor megtudták, hogy tanárnőjük író is.

Szó esett a Halott föld ez címmel megjelent első kötetéről, amelyben a helyi romák életét, valamint a családi legendáriumból származó történeteket örökített meg.

Shrek Tímea a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságról is szólt, amelynek alapító tagja és jelenleg alelnöke. Elmondta, hogy a háború és koronavírus-világjárvány előtt aktív kulturális élet folyt Beregszászban.

Meskó János elmondta, azért január 30-tól kezdődött az akció, mert 1930. január 30-án született Vszevolod Nesztajko ukrán gyermekíró. A jövőben ezt a napot a gyermekírók napjának szeretnék nyilvánítani, valamint a hetet összukrajnai programsorozattá duzzasztani. Mint mondta, ennek a kezdeményezésnek úttörője Ungvár volt.

Meskó kijelentette: a jövő nemzedékének nevelésében a tanárok és a gyermekírók a kulcsszereplők.

A projekt Fegyir Sándor főszervezésében és Ukrajna Kulturális Minisztériuma támogatásával valósult meg a megyeszékhelyen.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma