Gyertyakészítés és hagyományos ízek a Nagyberegi Tájházban

A gyertyakészítés hagyományos technikáival ismerkedtek meg a Guti Gimnázium alsó tagozatos tanulói a Nagyberegi Tájházban október 30-án. A 23 fős csoport számára szervezett foglalkozás során a gyerekek nemcsak új kézműves ismereteket szerezhettek, hanem a tájház mindennapjaiba, egykori használati tárgyaiba és népi játékvilágába is betekintést nyerhettek.

A látogatás tárlatvezetéssel kezdődött. A diákok bejárták a tájház külső és belső tereit, megismerkedtek a hagyományos paraszti ház berendezésével, jellegzetes tárgyaival, az egykori viseletek egyes darabjaival, majd a Szikura József Botanikus Kertben is sétát tettek. Mivel a csoport korábban még nem járt a tájházban, a környezet és a bemutatott értékek egyaránt újdonságot jelentettek számukra. Az udvaron a népi játékokat is kipróbálhatták, a felnőtt kísérők pedig a szövőszék működésébe és a szövés alapjaiba is betekintést nyerhettek, sőt, maguk is kipróbálhatták a tevékenységet.

A program központi részének a gyertyakészítés bizonyult. A foglalkoztató teremben Kepics Andrea kézműves vezetésével két hagyományos technikával – a gyertyamártogatással és a gyertyasodrással – ismerkedtek meg a résztvevők. A gyerekek maguk is bekapcsolódtak a munkába. Megtapasztalhatták, hogyan formálódik a gyertya a viasz segítségével, mennyi sok türelem szükséges egyes dekoratív darab elkészítéséhez, majd saját elképzeléseik szerint díszíthették ki az elkészült gyertyákat. Így mindenki egyedi alkotással térhetett haza.

Mindeközben a tájház konyhájában is sürgött-forgott a társaság. Piroska néni irányításával egy kevésbé ismert, hagyományos ételkészítési módot próbálhattak ki. Platton sült tésztát – pászkát – készítettek. A gyerekek egyenként sütötték meg saját tésztájukat a tűzhely, a csempespór tetején, majd ízlésük szerint lekvárral vagy anélkül fogyasztották el a frissen készült finomságot. A közös sütés nemcsak új ízekkel, hanem egy régebbi konyhai gyakorlattal is megismertette a fiatalokat. A foglalkozás végén még egy hagyományos édességet, a málépogácsát is megkóstolhatták.

A látogatás során a kézműveskedés, a játék és a hagyományos ételkészítés egymást kiegészítve kínált tartalmas élményt. A gyerekek tevékeny résztvevőként kapcsolódhattak be az egyes foglalkozásokba, így a hagyományokkal nem csupán ismeretközlés útján, hanem saját tapasztalataikon keresztül találkozhattak. A tájházban töltött idő egyszerre adott lehetőséget az alkotásra, a felfedezésre és a közös élmények gyűjtésére.

A Pro Cultura Subcarpathica által szervezett esemény a Csoóri Sándor Alap támogatásával, valamint a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével valósult meg.

Gál Adél

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