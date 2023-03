Húsvétra hangolva

Húsvétváró kézműves foglalkozást tartottak a Nagyberegi Tájházban.

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Az ünnep egyik legismertebb szimbóluma a tojás, ami az élet születésének, a termékenységnek a legősibb jelképe is. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. A tojásdíszítés szokása egészen az ókorig nyúlik vissza, de a hagyomány a kereszténység elterjedése után is megmaradt.

Ezt figyelembe véve szervezik az ünnepi foglalkozásokat a Nagyberegi Tájházban is. Az alkalomra készülve ráhangolódásként március 29-én ünnepi dekorációk, ajtódíszek készültek természetes alapanyagok felhasználásával. A gyerekek faágakból hajlítottak és fontak koszorúkat, amit aztán ízlésüknek megfelelően díszítettek virágokkal és különféle örökzöldekkel.

A programra Beregszászból érkeztek iskolások. A foglalkozás a megszokott módon, kerti sétával indult. Az iskolások csodálattal figyelték a Szikura József Botanikus Kert tavaszi virágait és facsemetéit. Az épület belső tereiben pedig a tárlatvezetés során számos ismeretlen tárggyal találkoztak. Ezután következett az alkotó munka, mely során mindannyian készítettek egy-egy ajtódíszt, így senki nem tért haza üres kézzel.

A továbbiakban a tojásdíszítésé lesz a főszerep. A Nagyberegi Tájházban az ünnep előtti nagyhéten a helyi hagyományos tojásdíszítési technikákat ismerhetik meg a látogatók. Beregi karcolt, berzselt, valamint salánki viaszos hímesek készülnek majd.

A Nagyberegi Tájház foglalkozásai a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében a Csoóri Sándor Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, illetve a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével valósulnak meg.

Gál Adél

Kárpátalja.ma