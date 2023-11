Kárpátaljai siker a XXII. Lakiteleki Filmszemlén

Öt díjat nyertek el a TV21 Ungvár munkatársai a XXII. Lakiteleki Filmszemlén – adta hírül a Kárpátalja Hetilap szombaton.

A program a Dunaversitas Egyesület, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. valamint a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár Nonprofit Közhasznú Kft. közös szervezésében valósult meg.

A díjátadót a Hungarikum Ligetben tartották meg november 17-én.

A filmszemlére a hungarikumok, a helyi értékek mellett újabban kiemelten a 18 év alatti fiatalokat is megszólították. A verseny új kategóriája a Most mutasd meg! nevet viseli. Ide mobiltelefonnal készített rövidfilmeket vártak, amelyekben a fiatalok lakóhelyén és környezetében lévő helyi értékeket mutathatták meg. Mintegy 118 fiatalt értek el, akik munkái közül 43 alkotás került be a programba.

Az ungvári csapat több munkával pályázott, és 5 filmük került be a legjobb 43 film közé.

A következő kárpátaljai alkotásokat díjazták:

Debreceni Kamilla és Balla Béla: Ami ÉLTET…,

K. Debreceni Mihály és Vass Tamás: A munkácsi turul meggyalázása,

K. Debreceni Mihály és Bereczky Tamás: Akácfa a sziklában,

Kovács Géza, Vass Tamás és Bereczky Tamás: Kultúra a háború árnyékában,

Iváncsik Attila és Nyíri Kata: Rákóczi-kultusz Kárpátalján.

Debreceni Kamilla és Balla Béla filmje a III. helyen végzett, a másik négy kárpátaljai alkotás pedig különdíjban részesült.

A filmszemle fődíját Zsigmond Dezső nyerte el, aki korábban Nagy Zoltán Mihály művét, A sátán fattyát vitte vászonra. A rendező A kolompok nyelvén – Gyékénykoporsó című filmjével nyerte el a legmagasabb elismerést.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja Hetilap