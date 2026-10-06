A 20. század meghatározó művészeinek grafikai munkáiból nyílik kiállítás szombaton Sepsiszentgyörgyön, az Árkosi Kulturális Központban. A Brancusi és korának nagy művészei című tárlaton Dalí-, Picasso-, Chagall- és Matisse-művek is láthatók lesznek – közölte hétfőn a székelyföldi intézmény.

A mintegy 40 grafikai alkotást felvonultató tárlatot a nagy román szobrászművész, Constantin Brancusi születésének 150. évfordulója alkalmából rendezik meg Sepsiszentgyörgyön. A kiállítás lehetőséget kínál a közönségnek arra, hogy találkozzon Brancusi kortársainak, az egyetemes művészettörténet kiemelkedő alkotóinak műveivel – írták a szervezők a Facebookon.

A tárlat Constantin Brancusi mellett többek között Georges Braque, Bernard Buffet, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Alberto Giacometti, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Fernand Léger, René Magritte, Kazimir Malevics, Marino Marini, André Masson, Henri Matisse, Joan Miró, Amedeo Modigliani, Henry Moore, Edvard Munch, Pablo Picasso, Man Ray, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Egon Schiele, Victor Vasarely és Ossip Zadkine műveit is felvonultatja.

A grafikai alkotások George Serban ügyvéd magángyűjteményéből származnak. A műveket a gyűjtő a kiállítás idejére térítésmentesen bocsátja a székelyföldi múzeum rendelkezésére.

A projektet a tulajdonos mellett Razvan-Constantin „ZuZu” Caratanase, valamint Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója koordinálja. A kiállítás kurátora Bianca Culus.

A tárlat szombati megnyitóján Jánó Mihály művészettörténész mond beszédet, aki sajátos művészettörténeti és értelmezési összefüggésekre is ráirányítja a figyelmet.

A székelyföldi kiállítás november 25-éig látogatható.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Fotó: Facebook / Centrul De Cultură Arcuş)

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