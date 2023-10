Kiállítással ünnepelt a Nagyberegi Tájház

Szüreti programmal és kiállítással kezdte őszi félévét a Nagyberegi Tájház. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola intézménye 2013-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Idén fennállásának 10. évfordulóját ünnepli.

Mint tudjuk, a jó tájház nem csupán kiállítótér, hanem tárgyi világával egyben ismeretátadó, az oktatást szolgáló hely. Emellett közösségi tér is, mely a hagyományok megőrzésének, megismerésének és újraélésének színtereként szolgál. Ezt az elvet követi a Nagyberegi Tájház is, mely nemcsak múzeumi célt szolgáló épület, hanem a rendszerszerűen meghirdetett foglalkozásokon elődeink tudását kívánjuk átadni különféle módszerek segítségével.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, követve a korábban kialakított programtervet, idén is szüreti mulatsággal indította a félévet a tájházban. Szeptember 11-én gazdag és színes program várta az ide érkezőket. Az udvar benépesült. Mintegy 100 fiatal kereste a neki tetsző elfoglaltságot. Kézművesség, játékok, tánc és kiállítás is szerepelt a repertoárban.

A program a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola diákjainak szüreti táncával indult. Majd a meghívott vendégek köszöntői következtek. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke a tájház működése kapcsán örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal vannak jelen fiatalok most is. Mint elmondta, a szüret az a vigasságok időszaka, melynek Nagyberegen is hagyománya volt. Legyen ez az udvar is a mai alkalomhoz hasonlóan mindig népes és vidám!

Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja A bor legendája című verssel köszöntötte a jelenlévőket. Majd Gál Adél, a tájház programfelelőse ismertette a nap további menetét. Ezt követően a program egyszerre több helyszínen zajlott.

A felnőttek a lakószobába vonultak, mely erre az alkalomra kiállítótérré vált. Itt kapott helyet az Örökségünk című szőtteskiállítás.

Az elmúlt tíz év azt bizonyítja, hogy van értelme működésünknek. Nem tudtuk ezt méltóbban kifejezni, minthogy bemutatjuk a település értékeit – mondta el Gál Adél. – Ilyen érték Nagyberegen és az egész Bereg-vidéken a szőttes és a keresztszemes hímzéssel készült textília. Ebből gyűjtöttünk egy csokorra valót.

A tájház koordinátora elmondta, hogy a kiállításra tudatosan nem a tájház gyűjteményéből válogattak, hanem szerették volna a település lakosait is bekapcsolni a programba. Így kerültek elő az otthonokból, a szekrények mélyéről azok az értékes darabok, nagymamák örökségei, melyek most itt láthatók. A textíliák között vannak 100 éves vásznak is. Mindegyik, legyen akárhány éves, a gondos kezekről, a gazdasszonyok és lányok, esetleg nagymamák precíz és igényes munkájáról árulkodnak. A kiállított 136 darab nem sorozatgyártás termékei. Bennük van készítőjük szíve, lelke és minden szeretete.

Orosz Ildikó Füzesi Magda soraival nyitotta meg a kiállítást: „Ez a föld bölcsőm és erődöm, itt markolt kapát minden ősöm. Új sarjak simítják a lábam, itt van jussom borban, búzában.” Szüretkor és mindenkor ez kell eszünkbe jusson! Értékeink és örökségünk a beregi szőttes. Ezt az értéket megőrizték és adták át a fiataloknak elődeink. Erre kell büszkének lennünk!

A kiállítás berendezésében közreműködött Prófusz Marianna népművész. A szőtteseket október végéig tekinthetik meg a látogatók.

Eközben az udvaron nem állt meg a munka. Készültek a paprikafűzérek, és a szőlőtaposással is végeztek a fiatalok. Amíg az idő engedte, a Tulipán Tanoda nagyberegi csoportja népi körjátékokat mutatott be, melybe bekapcsolódhatott minden jelenlévő fiatal. A rossz idő később a csűrbe kényszerítette a társaságot, ahol háromféle elfoglaltságból válogathattak. Az asztalok mellett a vesszőfonást tanulhatták, vagy csuhévirágokat készíthettek. A nagyobbak nádsípot faraghattak.

A program során kemencében sült almás és diós porlós édességet kóstolhattak finom tea kíséretében.

A foglalkozáshoz szükséges nádat a BeregNád biztosította a tájház számára. A program a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

René

Kárpátalja.ma