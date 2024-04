Költészet-napi szavalóverseny a Beregdédai Gimnáziumban

Sok izgatott iskolás gyűlt össze a Beregdédai Gimnázium nagytermében április 12-én. Mindenki fekete-fehér ünnepi öltözetben, rendezetten, összeszedetten várta a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett szavalóverseny megnyitóját. A gyerekeknél jobban talán csak a felkészítő tanárok és a rendezvény szervezői izgultak, hiszen először szerveztek hasonló ünnepséget, amelyen nemcsak a dédai iskolások vettek részt, hanem az egész Nagybégányi kistérség diákjai is meghívást kaptak.

Az ünnepet Nagy Anna a kistérség polgármestere nyitotta meg köszöntő szavaival. Megköszönte a szervezőknek a színvonalas rendezvény megszervezését és sok sikert kívánt az ifjú szavalóknak.

Ezt követően Baraté Marianna az intézmény igazgatója vette át a szót, bemutatva a vendégeknek az iskola történetét és sikereit. A negyven éves iskola sokat fejlődött az elmúlt években és az új nagyterem felújítása is egy hónapja készült el. Az intézményben mindig is sok volt a tehetséges diák, akik kiemelkedő eredményeket értek el különböző versenyeket, többek közt szavalóversenyeken is.

Dublej Marianna, a kistérség oktatási osztályának vezetője beszédében a költészet és az anyanyelv fontosságát hangsúlyozta. Majd bemutatta a zsűri tagjait.

Simon Mónika, a rendezvény főszervezője beszédében elárulta, hogy a szavalóverseny megszervezésével egy régi vágya valósulhatott meg. Köszönetet mondott az összefogásért, a sok segítségért a kistérségnek és a tanároknak és természetesen a gyerekek felkészülését, türelmét, lelkesedését is megköszönte.

A megnyitó ünnepségen két megzenésített József Attila-verssel lépet fel a Beregdédai Gimnázium kórusa, melynek felkészítő tanára Szász Marianna volt. Valamint József Attila Tiszta szívvel című költeményét szavalta el Homoki József, az iskola 9. osztályának tanulója.

A szavalóversenyre közel negyven gyerek jelentkezett. A verset ők maguk választhatták ki. A gyerekeket három korcsoportra bontva hallgatta meg a zsűri. Egyik teremben az 1-3. osztályosok kaptak helyet, a másikban a 4-6. osztályosok, a harmadikban pedig 7-9. osztályosok mondhatták el a verset.

A szavalóverseny a következő eredményekkel ért véget:

1. korcsoport /1-3. oszt/

1. hely Vascsák Hanna 2. oszt. Dédai Gimnázium

1. hely Vovcsok Eszter 3. oszt. Dédai Gimnázium

2. hely Vascsák Jázmin 3. oszt Dédai Gimnázium

2. hely Tóth Dávid 2. oszt. Guti Gimnázium

2. hely Siró Gvendolin 3. oszt. Asztélyi Elemi Iskola

3. hely Kovács Hanna 2. oszt. Nagybégányi Gimnázium

3. hely Kozár Máté Kristóf 3. oszt. Kisbégányi Gimnázium

3. hely Perpék Luca 1. oszt. Dédai Gimnázium

2. korcsoport /4-6.oszt./

1. hely Somi Lilla 4. oszt. Asztélyi Elemi Iskola

1. hely Nyitrai Szonja 6. oszt. Kisbégányi Gimnázium

2. hely Miszkó Violetta 6. oszt. Dédai Gimnázium

2. hely Pallagi Viktória 5. oszt. Dédai Gimnázium

3. hely Biró Martin 6. oszt. Guti Gimnázium

3. hely Nagy Arnold 5. oszt. Nagybégányi Gimnázium

3. korcsoport /7-9. oszt./

1. hely Kovács Áron 8. oszt. Kisbégányi Gimnázium

1. hely Orosz Lóránt 8. oszt. Kisbégányi Gimnázium

2. hely Homoki József 9. oszt. Dédai Gimnázium

3. hely Deák Anna 7. oszt. Guti Gimnázium

3. hely Pallagi Patrícia 7. oszt. Dédai Gimnázium

Fehér Rita

Kárpátalja.ma