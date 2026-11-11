Költők a kanapén – irodalmi talkshow a Rákóczi Egyetemen

A magyar nyelv napja apropóján rendeztek irodalmi műsort november 11-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Az intézmény Filológia Tanszékének hallgatói ezúttal egy különleges, zenével és versekkel fűszerezett összeállítással idézték meg a magyar irodalom neves alkotóit.

2011-ben november 13-át hivatalosan is a magyar nyelv napjává nyilvánították. A Rákóczi Egyetem azóta minden évben megemlékezik az alkalomról, amelynek középpontjában anyanyelvünk szépsége, értéke és közösségformáló ereje áll.

Az idei rendezvény a Költők a kanapén – Egy elképzelt irodalmi talkshow címet kapta. A rendhagyó műsorban a múlt nagy költői mintegy visszatértek a jelenbe: Radnóti Miklós, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Reményik Sándor alakja elevenedett meg a hallgatók előadásában.





A versek és a zenei betétek segítségével a közönség többek között a szülőföldhöz, a szeretett társukhoz és az anyanyelvhez fűződő érzéseken keresztül kaphatott betekintést a költők gondolatvilágába. Az elhangzott művekben a haza és az otthon iránti ragaszkodás, a szerelem, az emberi kapcsolatok, valamint a magyar nyelv iránti szeretet egyaránt hangsúlyt kapott.

Az elképzelt talkshow formabontó keretet adott a jól ismert irodalmi alkotásoknak, miközben arra is emlékeztetett, hogy a költészet és az anyanyelv értékei nem csupán a múlt örökségét jelentik: ma is képesek megszólítani és közösséggé formálni bennünket.

Az esemény a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportja szervezésében valósult meg.

Fotók: Rákóczi Egyetem

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