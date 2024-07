Könyvesbolt-kávézó nyílt Ungváron

Megnyílt az első könyvesbolt-kávézó, a Paperova a megyeszékhelyen – számolt be róla a Rajon.Kultura.

A Paperova tulajdonosa, Heorhij Maszkovec pszichiáter elmondta, hogy ez a történet nemcsak az olvasásról és a kávézásról szól, hanem a generációk egyesítéséről és a város kulturális életének fejlődéséről is.

Hozzátette: a kávézó megnyitásának ötlete már 2023 novemberében megszületett.

Heorhij Maszkovec Zaporizzsja megyéból származik, tanulmányait a lembergi egyetemen végezte. 2022-ben Kárpátaljára költözött, Beregszászban is dolgozott, mint pszichiáter. Jelenleg egészségügyi intézmények menedzselése szakon tanul tovább.

A könyvesbolt-kávézóban több mint másfélezer könyv kapott helyet, főleg ukrán nyelven találhatóak meg a hazai és a világirodalomból jól ismert művek.

Heorhij Maszkovec elmondta, hogy folyamatosan szeretnék bővíteni a kínálatot, a közeljövőben Agatha Christie és Stephen King népszerű művei is megvásárolhatóak lesznek a kávézóban.

A könyvesbolt-kávézó remek helyszínt biztosít író-olvasó találkozókra, valamint könyvbemutatókra is. Natalija Dobhopol például itt mutatta be egyik új fantasy regényét.

Szeretném, ha egy kulturális térré alakulna át a kávézó. Ha valaki bejön, ihat egy finom kávét, olvasgathat, ha megtetszik neki egy könyv, megvásárolhatja. De ezen kívül kulturális programok helyszínének is tökéletes, rajzmesterkurzus is lesz, és nemsokára elkezdődik az együttműködés különböző könyvklubokkal is – mondta el a tulajdonos.