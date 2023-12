Közös gyertyagyújtás Beregszászban advent második vasárnapján

Advent második vasárnapján a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és Beregszász Polgármesteri Hivatala szervezte a közös ünnepi gyertyagyújtást a város központjában.

A rendezvény már sok év alatt hagyománnyá vált. A város lakóinak egyik kedvenc adventi rendezvénye, amikor jó együtt készülni az ünnepre, felekezettől függetlenül, hiszen a gyertyagyújtáson jelen van mind a három történelmi egyház képviselője és híveik. A vasárnap délutáni program azért is vonz sok embert, mert akik eljönnek, érzik, hogy a háború, az elvándorlás ellenére vannak még sokan a városban, akik számára fontos az egység, a haza, a várakozás, az ünnep és az Isten.

A rendezvényen Babják Zoltán polgármester mondott ünnepi beszédet. Legelőször köszönetet mondott azoknak a személyeknek, akik egész évben segítették a várost, különösen azoknak a katonáknak, akik a fronton harcolnak hazánkért.

– hangsúlyozta a polgármester.

Ezt követően az egyházak képviselői áldást mondtak a jelenlévőkre.

Legelőször Molnár János, beregszászi római katolikus esperes-plébános Isten vigasztaló szavait közvetítette. A szentírás szavait idézve, Istennek azokat a szavait olvasta fel, amikor az Úr megígéri népének, hogy nem hagyja el és gondoskodik róla. Majd hozzátette, hogy Isten irgalmához nélkülözhetetlenek a tetteink is, mert azokkal válik teljessé az üdvösség. A szolgáló szeretetnek a cselekedetei által valósul meg az út Isten felé.

Taraczközi Ferenc, a beregszászi református egyházközség vezető lelkipásztora így szólt a jelenlévőkhöz:

Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba, – kezdte szentírási igével.

Majd folytatta: a sötétségben, a bűnben nem látjuk meg sem Istent, sem a másik embert, sötétben kárt okozunk az embertársnak, ezért nagyon nagy jelentősége van a világosságnak. Most adventben arra kell törekednie mindenkinek, hogy a világosság egyre erőteljesebben jelen legyen az életünkben, hogy észrevegyük a mellettünk lévő embert.

Virágh Szabolcs, görögkatolikus áldozópap is megható gondolatokkal érkezett a gyertyagyújtásra. A tíz leprás történetét hozta el, amikor a gyógyulásért csak az egyik mondott köszönetet. De az Isten annak az egy lelkes embernek is örül.

– Ugyanúgy az Isten ma is örömét leli bennünk és ezért újra és újra elküldi hozzánk egyszülött Fiát. Ezért hálásnak kell lennünk, és jócselekedeteink által béleljük ki a jászolt szalmával, díszítsük fel az istállót, de ha ennél többre is képesek vagyunk, vigyük haza a Kis Jézust, engedjük be otthonunkba és éljünk vele együtt, ezáltal legyünk jobbak saját magunknál,