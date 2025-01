Ma lenne 57 éves Molnár István

Ígéretes indulása volt a munkácsi születésű festőnek, akinek időközben a rockzene is szenvedélye lett. Képei az USA-ba is eljutottak. A kárpátaljai tehetség élete mindössze 25 évesen ért véget. Molnár Istvánra emlékezünk, aki ma ünnepelné 57. születésnapját.

Molnár István Munkácson született 1968. január 27-én.

Négyéves volt, amikor a családja Ungvárra költözött, így tanulmányait már itt kezdte meg az 1-es Számú Középiskolában. Tanulmányai mellett Bakonyi Zoltán művészeti stúdióját is gyakran látogatta. 1982-től az Ungvári Képzőművészeti Szakiskolában tanult, ahol idővel diáktársaival kiállítást szerveztek.

Első önálló kiállítása 1986-ban debütált az ungvári kereskedelmi egység klubjában.

1987-ben befejezte a szakközépiskolát, képzőművészeti csoportot hozott létre társaival Bal Szem névvel. Első csoportos kiállításuk Ungváron volt 1988-ban, majd szintén Ungváron a Fórum klubban jelent meg a Két csepp a bal szemből című tárlatuk.

Tovább képezte magát, a Lembergi Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt 1989-től. 1990-ben két kiállításon is részt vett a Bal Szemmel. Az egyiknek a Hungarológiai Központ adott otthont, a másiknak Rzsesiv. Egy évvel később már Budapesten és Berlinben is kiállítottak. Közben egy szemeszterig a Budapesti Képzőművészeti Akadémián tanult. Továbbra is kapcsolatot ápolt a lembergi művészekkel, képeivel szerepelt a megyében, valamint országos és nemzetközi kiállításokon is. 1992-ben a Bal Szemmel jelent meg tárlata a Lembergi Nemzeti Múzeumban MÁR címmel, valamint Chicagóban vett részt egy csoportos kiállításon.

A zene is érdekelni kezdte. Megalapította barátaival a St. Pauli Guys rockegyüttest.

Molnár István 25 éves korában, 1993. június 21-én Ungváron hunyt el.

Emlékére halála után egy évvel kiállítást rendeztek a Kárpátaljai Boksay Szépművészeti Múzeumban, majd 1998-ban a Karpat – Art étteremben, 2000-ben a Kárpátaljai Megyei Tudományos Közkönyvtár Idegennyelvű Osztályán, 2008-ban a Kárpátaljai Nemzetiségi Központ konferenciatermében. Legutóbb pedig 2018-ban az „Im memoriam” tárlaton voltak láthatóak képei a Kárpátaljai Boksay József Szépművészeti Múzeumban.

Alkotásai az online térben ide kattintva láthatóak.

Forrás, nyitókép: KMMI