Márton-napi hagyományokkal ismerkedtek a gyerekek a Tulipán Tanoda foglalkozásain

Játék, tánc, kézműveskedés és lámpásfelvonulás – a Márton-naphoz kapcsolódó népszokások számos formában elevenedtek meg a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola foglalkozásain. A Kárpátalja-szerte, a hálózat 50 helyszínén megvalósuló programokon a gyerekek élményeken keresztül ismerkedhettek meg a jeles nap hagyományaival.

A Márton-napi foglalkozások középpontjában a népi hagyományok megőrzése és továbbadása állt. A gyerekek a jeles naphoz kapcsolódó népi gyermekjátékokat játszottak, valamint Szent Márton legendáját is megelevenítették. A történet feldolgozása során megismerhették a püspök alakját és a hozzá kötődő, önzetlenségről, segítőkészségről szóló hagyományt.

A Tulipán Tanoda több helyszínén táncházat is szerveztek, ahol népdalokkal, mondókákkal és közös tánccal idézték meg az őszi népszokásokat. A kézműves foglalkozásokon szintén a Márton-nap jelképei kerültek előtérbe: a növendékek papírból, textilből és természetes alapanyagokból készítettek libákat, emellett lámpásokat is díszítettek, amelyek a közös felvonulásokon kaptak szerepet.

A lámpásfelvonulások nemcsak látványos közösségi élményt jelentettek, hanem a Márton-nap egyik fontos üzenetét is közvetítették: a fény, a jóság és az egymás iránti figyelmesség fontosságát.

A programok hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek ne csupán halljanak a régi szokásokról, hanem játékos formában maguk is részeseivé váljanak azoknak. A Tulipán Tanoda hálózatának 50 helyszínén megvalósuló foglalkozások így egyszerre szolgálták a népi hagyományok továbbadását és a közösségek erősítését.

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