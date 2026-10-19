Bethlen Gábor öröksége ma is összeköt – megemlékezés Huszton

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2013 óta szervez nagyszabású fesztivált Huszton Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékére. A Covid-járvány és a háború miatt azonban évek óta nincs lehetőség a Bethlen-nap megrendezésére.

A PCS ennek ellenére elengedhetetlennek tartja a fejedelem emlékének megőrzését és továbbadását, ezért a helyi római katolikus és református egyházközösségekkel együttműködve minden évben ökumenikus istentisztelettel egybekötött megemlékezést szervez. Az idei alkalomra október 18-án került sor.

Az ökumenikus istentiszteletnek idén a huszti római katolikus templomban adott otthont. Isten igéjét Szulincsák János katolikus esperes és Jenei Károly református lelkipásztor hirdette.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja kiemelte:

Ez a mai alkalom, ahol katolikusok és reformátusok együtt imádkoznak, pontosan azt a hitbeli és nemzeti egységet tükrözi, amelyért a fejedelem egykor dolgozott. A mai feszült, kihívásokkal teli világban ez az összefogás nem csupán szép hagyomány, hanem a megmaradásunk záloga.

Orosz Ildikó, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke beszédében Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammájának híres soraira reflektált. Hangsúlyozta:

Mi ugyanazt tehetjük ezért, amit Bethlen tett Erdéllyel. Bethlen gondolata volt az, hogy nem tehetünk meg mindent, amit kellene, de tegyünk meg mindent, amit lehet. E cél érdekében tevékenykedik a Pro Cultura Subcarpathica is.

– hangsúlyozta.

Az esemény a huszti vár lábánál folytatódott, ahol Molnár Krisztina, a PCS koordinátora Bethlen Gábor hangsúlyozta történelmi szerepének jelentőségét és az emlékezés fontosságát hívta fel a figyelmet.

Októberben minden évben Bethlen Gáborra emlékezünk Huszton. Az erdélyi fejedelem alakja nemcsak történelmünk egy fontos korszakát idézi fel, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy egy közösség jövőjét a megőrzött értékek, a hit és a felelősségvállalás is formálja.

Ezt követően Orbán Viktória, a PCS munkatársa előadásában elhangzott Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammája, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit a költő művének szentelt emléktáblánál.

A megemlékezés a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a római katolikus és református egyházközségek, valamint a KMKSZ huszti alapszervezetének közreműködésével valósult meg. Az eseményt Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Fotók: Kárpátalja.ma

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma

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