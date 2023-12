Meggyújtották az első adventi gyertyát Beregszász főterén

A hagyományokhoz híven idén is kezdeményezte a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Közös Advent programot.

2015-től minden évben összegyűlnek Beregszász főterén a város elöljáróival, egyházi és civil képződményeivel, hogy közösen ünnepeljék a várakozás időszakát.

Advent első vasárnapján, december 3-án fellobbant az első gyertya lángja Beregszász adventi koszorúján.

2015-ben úgy gondoltuk, hogy egy európai városba ideje visszahozni az európai hagyományokat. Azt, hogy advent vasárnapjain gyújtsuk meg a közös gyertyát, amely megvilágítja a lelkünket is, mire eljön Krisztus születése. Ez idő alatt talán mi is közös erővel hozzájárulhatunk imáinkkal, gondolatainkkal, és lélekben is felkészülhetünk arra a nagy eseményre, amelyet várunk. Köszönöm, hogy ennyien összegyűltünk, mert ez is azt mutatja, hogy mennyien akarjuk, hogy végre a szeretet megszülessék közénk, és imádkozzunk azért, hogy Krisztussal együtt a béke is eljöjjön