November 15-én Mezőgecsében is főhajtással tisztelegtek a sztálinizmus és a második világháború áldozatainak emléke előtt. A református temetőkertben található emlékműnél tartott megemlékezésen a helyi történelmi egyházak, a KMKSZ alapszervezete és a kultúrház képviselői közösen idézték fel az elhurcoltak és a háborúban elesettek emlékét.

A vasárnap 11 órakor kezdődő alkalomnak a református temetőkertben elhelyezett emlékmű adott otthont. Az emlékművön több mint harminc olyan személy neve szerepel, akik soha nem térhettek vissza otthonaikba – tájékoztatta hírportálunkat Popovics Katalin, a KMKSZ Mezőgecsei Alapszervezetének elnöke.

Az egybegyűlteket Mester András, Mezőgecse elöljárója, Peterás László görögkatolikus lelkész és Dávid Árpád református lelkipásztor szólította meg beszédével.

Az áldozatok emléke előtt a Tüzes Liliom énekkara is tisztelgett, amely megható műsorral tette ünnepélyesebbé az alkalmat.

A megemlékezés végén csendes koszorúzásra került sor, amely során a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékműnél.

A közös főhajtás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a múlt tragédiáinak emléke nem merülhet feledésbe, az áldozatok neveit és történetét a következő nemzedékeknek is meg kell őrizniük.

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