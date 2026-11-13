Morgentál Mária emléke előtt tisztelegtek Beregszászban

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága évről évre megemlékezik Beregszász és a vidék ismert és elismert hölgyalakjairól, tiszteletükre rózsatövet és emléktáblát avatnak Beregszász szívében. A szervezet idén is folytatta hagyományát, és november 13-án Morgentál Mária, beregszászi pedagógus és sportoló előtt tisztelegtek egy emléktábla és rózsatő elültésével. A pedagógus rózsája volt a 13. emlékjel a Budapest parkban.

A rendezvény kezdetén Bodnár Alexandra, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum tanára ismertette a jelenlévőkkel Marika néni életútját és munkásságát. A Kossuth-líceum büszkén emlékezik egykori kiváló testnevelés tanárára, aki nemcsak a sport szeretetére nevelte tanítványait, de jellemével, életszeretetével példakép is a jövő generációi előtt. Morgentál Mária sikeres országúti kerékpáros volt, többször ért el dobogós helyezést országos szinten is. A lembergi testnevelési főiskola elvégzése után a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában tanított, ahol kivívta a kollégák és tanítványok tiszteletét és szeretetét. Példás családi életével és karrierjével feledhetetlenné vált a beregszászi oktatás történetében és a közösségi emlékezetben.

A laudáció után a Kossuth Lajos Líceum tanítványai Marika néni kedvenc dalát, Záray Márta Virágos kert az én szívem című művét adták elő.

Mező Dianna, a rózsahölgyek társaságának elnöke meghatódva emlékezett vissza Morgentál Máriára, aki számára nemcsak pedagógus, hanem kedves barát is volt, kinek mindig akadt egy-egy jó szava társaihoz, és gyakran kedveskedett nekik valamilyen finomsággal is.

Visszaemlékezett a közösen eltöltött iskolai évekre Erdődi Éva, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum tanára. Elmondta: Marika néni az iskola kollektívájának meghatározó tagja volt, akire örömmel emlékeznek vissza tanítványai és munkatársai egyaránt. Megjelenése, lelkesedése, életöröme magával ragadta azokat, akik vele dolgoztak. A pedagógus külön megköszönte a rózsahölgyek kezdeményezését, hogy emléket állítanak a város elismert hölgyei számára, így azok valóban beírják magukat Beregszász történelmébe.

Könnyeivel küszködve emlékezett vissza szeretett nagymamájára Bihari-Kárpáti Krisztina, aki megköszönte a rózsahölgyeknek, hogy ily módon is megőrzik nagymamája emlékét. Marika néni unokája meghatódva idézte fel szerette emlékét, a közös családi pillanatokat, melyekkel szoros kapcsolat alakult ki unoka és nagymama között.

Az érzelmes pillanatok után az emléktábla leleplezése következett, majd Jakab Eleonóra rózsahölgy, Marika néni egykori diákja emlékezett vissza tanárára, és személyes történetekkel idézte fel a közös pillanatokat.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma

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