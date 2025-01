A Pro Cultura Subcatpathica civil szervezet fotó- és rajzpályázatot hirdetett 2024 decemberében „Nekem a kultúra” címmel. A szervezet korhatár nélkül várt minden olyan jelentkezőt, aki szerette volna megmutatni, számára mit is jelent a kultúra. A pályázatra összesen 121 alkotás érkezett be: 52 rajz/festmény és 69 fotó.

A fotó kategóriában 2. helyezést ért el Radvánszki Krisztina, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola zongoratanára, a Mezővári Kultúrház vezetője.

Ismerjük meg őt:

„A nevem Radvánszki Krisztina, 33 éves vagyok, Mezőváriban élek, és a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola zongora tanára vagyok, illetve a Mezővári kultúrház vezetője.

Nagyon szeretek fotózni, szeretem megörökíteni vidékünk szépségét. Nagyon sok tájkép, állatvilág, helyi épületek, templomok képei is megtalálhatóak a fotóim között, illetve kiállítás formájában is (kinyomtatott képeken). Emellett szeretem ápolni a kultúrát, a férjemnek köszönhetően néptáncolok, illetve közösen is oktatunk néptáncot. Így van alkalmam a tájképek mellett a népi hagyományok, népszokások, néptáncok megörökítésére is. Illetve népi portré sorozatokat is szoktam készíteni.

A kultúra a mi megmaradásunk záloga. Az anyanyelv, a hagyományok, népi szokások, ezek mind-mind abban segítenek , hogy a magyar nép megmaradhasson Kárpátalján. Én igyekszem magyar népdal-feldolgozásokat adni zongorán diákjaimnak, több diákom is játszik Bartók Béla magyar népdal-feldolgozást. Oktatunk a Mezővári Kultúrház keretein belül népdalokat, néptáncokat, illetve jómagam is több népdalt éneklek, amelyek kimondottan mezővári népdalok. Ezeket helyi idős néniktől tanultam, emellett néptáncolok is, így népszerűsitve a kultúránkat.

Szeretném még tovább fejleszteni fotós tudásomat, illetve megmutatni fotóimat kiállításokon, hogy mások is lássák vidékünk és kultúránk szépségét, ezzel is megmutatva Kárpátalja, főképp Beregvidék szépségét, kultúrális életét és gazdagságát nemcsak itt, Kárpátalján, hanem esetleg szerte a Kárpát-medencében.”

Krisztina 2. helyezést érő alkotása:

Kárpátalja.ma