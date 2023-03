Néma főhajtással emlékeztek meg Ungváron a forradalomról

Kárpátalján idén is el kellett maradnia a nyilvános rendezvényeknek. Ungváron, a Petőfi téren koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatója, Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Városi Alapszervezetének elnöke és más szervezetek képviselői rótták ma le kegyeletüket.

„Sajnos ma is, ahogy már két éve – csendesen. Megemlékeztünk ugyanakkor arról a szabadságharcról, amely a magyar nemzet identitását, nemzeti öntudatát szülte meg. Egy olyan időszak után, a reformkor után, ahol Európa népei keresték a helyüket, és keresték az önazonosságukat. Mi, magyarok 175 éve tudjuk, hogy milyen sokat jelent a szabadság. És nemcsak saját szabadságunkat és függetlenségünket, de más nemzetek függetlenségét is éppúgy értékeljük. Mi ebben a szellemben éltünk itt, Kárpátalján hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, hiszen ez a kicsi föld nemzetek találkozási helye, ahol megtanultuk egymás kultúráját, egymás nyelvét, egymás hitét értékelni. Ma annak reményében, hogy a jövő is ilyen békés és toleráns lesz velünk szemben és az itt élő népekkel szemben, kívánunk a világ magyarságának békés nemzeti ünnepet.”

Szlucky Eleonóra

Kárpátalja.ma