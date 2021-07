Nyári programok és őszi előkészületek a beregszászi színházban

– A beregszászi színház jótékonysági alapítványa 2021 folyamán is odafigyelt arra, hogy a karanténkorlátozások ellenére a magyar nyelvű színházi élet ne álljon le régiónkban, hogy a beregszászi színészek dolgozni tudjanak, új előadások születhessenek, s a friss darabokat, illetve a már meglévőket – amennyire azt a korlátozások engedik – régió-szerte játszani tudják – nyilatkozta Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Jótékonysági Alapítványának igazgatója arra a kérdésünkre, hogyan telt az elmúlt időszak a teátrumban.

Sin Edina

A világjárvány okozta szigorú intézkedések miatt voltak időszakok, amikor meglehetősen nagy akadályba ütköztek a működés és a programszervezés terén, hiszen a megye vörös zónába került, ám az olykor enyhülő időszakokat kihasználva színpadra állították például a Minden dolgok könyve című ifjúsági felolvasó-színházi előadást vagy épp a Köszi, köszi…! című élő zenés kabarét, utóbbit Gál Natália és Vass Magdolna beregszászi színésznők vezetésével.

Az elmúlt időszakban a kabaré-előadást a Kárpátaljai KultúrKaraván keretében több helyszínen is be tudták mutatni a megyében, többek között a Munkácsy Mihály Magyar Házban két alkalommal, illetve Ungváron a nagyszínházban is láthatták az érdeklődők, s többször válthatott rá jegyet a beregszászi közönség, ahogyan egy-egy korábban bemutatott darabra is. Augusztusban várhatóan az ugocsai magyarokhoz, azt követően a felső-Tisza-vidékiekhez is eljut majd az előadás. Emellett június és július folyamán számos fesztiválmeghívásnak tesz eleget a társulat.

A színházi alapítvány elkötelezett nemcsak a beregszászi színházi programok, hanem minden magyar nyelvű színházi produkció mellett, ami Kárpátaljára érkezik. Júliusban Szűcs Nelli színművésznő legújabb Fedák Sári témájú előadása érkezik hozzánk. Az összeállítás a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület felkérésére készült el. A bemutatót követően a Kárpátaljai KultúrKaraván több helyszínre elviszi az előadást, július 28-án például Munkácson látható a zenés darab, amelyben Szűcs Nelli mellett Tarpai Viktória színművésznő és négytagú zenekar biztosítja a minőségi élményt.

Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy már most, a nyári időszakban készüljenek a következő, 2021–22-es színházi évadra, melyet szeptemberben hivatalos megnyitóval és sajtótájékoztatóval indítanak, ahol beszámolnak a tervezett eseményekről. A napokban A csillagszemű juhász című meseelőadás próbái zajlottak, melyek egy hosszabb szünet után augusztusban folytatódnak. Gyevi-Bíró Eszter, a budapesti Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház alkotója rendez Beregszászban, aki már korábban több alkalommal sikerrel vitt színre előadást a társulattal. Ez a népmese-feldolgozás alapvetően a 6–10 éves korúaknak szól majd, a tervek szerint 2021. szeptember 3-án lesz a premier.

A próbákról Gyevi-Bíró Eszter elmondta, hogy eddig mindössze tíz napot volt lehetőségük együtt dolgozni, ám már jelentős lépéseket tettek a cél felé. Az eredményesség kulcsa – mint fogalmazott – a színészek és a rendező összehangolt munkája volt.

Elárulta, hogy a meseelőadás címszerepét Szilvási Szilárd alakítja már most nagyon érett és hiteles felütéssel, ezen felül színpadon láthatjuk még Ferenci Attilát a király szerepében, Orosz Melindát, aki a királynét formálja meg, illetve Mónus Dórát, aki a királylány szerepében jelenik meg, őrá vet szemet a csillagszemű juhász. Megjelennek a komikus darabontok, akiket Sőtér István és két újdonsült segédszínész formál meg felváltva, illetve egy kancellár asszony, akit Gál Natália, valamint a százados, akit Szabó Imre alakít. Mindannyian maximális odaadással és szakmaisággal láttak neki a feladathoz, s várják az ősz eleji bemutatót – zárta szavait Gyevi-Bíró Eszter.

Ehhez az előadáshoz is társul majd színházi nevelési foglalkozás a színészek vezetésével, ami azt jelenti, hogy a gyerekek az előadást követően közvetlenül, játékos formában dolgozhatják fel az ott látottakat, és beszélhetnek azokról az értékekről, amelyeket ez a történet hordoz. Így kerülnek közelebb nemcsak a történethez, hanem a színház világához is.

A színházi alapítvány által kitűzött nyári feladatok itt azonban nem érnek véget! A tervek szerint előkészítik egy korábbi meseelőadás felújítását, amelyre az óvodás korúakat is várják majd. Illetve készülnek Csehov Sirályának osztálytermi előadásként való feldolgozására a középiskolások számára. Újabb felolvasószínházi darabot is tervbe vettek, illetve a nagyszínpadon egy ismert vígjáték bemutatását készítik elő.

A színházi tematikus programok közül nyáron is lehet jelentkezni az úgynevezett színházbejáró alkalomra (erre leginkább az idelátogató turisták és iskolai csoportok fogékonyak), fotózkodhatnak a Fedák Sári-központban kialakított fotózónában az egykori primadonna jelmezeinek másában, és továbbra is igénybe vehető a 2–4 fő számára kialakított színházi szabadulószoba.

A színház épületével szemben lévő köztéri Fedák Sári-szoborral kapcsolatosan is kisebb fejlesztésre kerül sor: zenelejátszóval bővítik Kolodko Mihály művét, amiből gombnyomásra fog szólni Fedák Sári nagysikerű slágere, az Egy rózsaszál szebben beszél – avatott be Sin Edina a részletekbe.

A fentiek alapján elmondhatjuk: a beregszászi színház nyáron is kínál programlehetőségeket, s a 2021–22-es évadban is számítanak Önökre, nézőkre!

Orosz Veronika

Kárpátalja.ma