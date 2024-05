Rendhagyó pünkösdi foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Megtartotta évadzáró programját a Nagyberegi Tájház május 14-én. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) rendhagyó pünkösdi foglalkozást szervezett a fiataloknak.

Az ünnep közeledtével tematikus program várta a diákokat. Ezúttal a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola beregszászi növendékei, valamint a Zrínyi Ilona Líceum diákjai vettek részt az eseményen.

A megnyitóján Gál Adél, a tájház koordinátora köszöntötte a jelenlévőket, aki ismertette a nap programját. Elmondta, hogy ez a pünkösdi foglalkozás azért is rendhagyó, mert most változtattak az előző évek hagyományos foglalkozásán. Kiemelte, hogy korábban vetélkedős alkalmat szerveztek, ezúttal pedig a pünkösdöt nem a szokásvilág oldaláról mutatják be, hanem a bibliai történettel ismerkedhetnek meg a gyerekek részletesebben.

Fülöp Andrea, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja felszólalásában a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozta. Ezt követően Tóth László esperes, nagyberegi református lelkész a pünkösdi történetet olvasta fel a gyerekeknek. A lelkész színes ünnepi kiadvánnyal is megajándékozta a diákokat.

A lelkes fiatalok a történet után feladatot kaptak. Csoportokra bontva kellett megtalálni a tájház udvarán elrejtett cédulákat, amelyekre a pünkösdi történet részletei voltak felírva. Később pedig összeilleszthették a darabokat, és így rajzolódott ki a kerek egész.

A Tulipán Tanoda növendékei Botos Krisztina vezetésével táncos műsort mutattak be. Később pedig kézműves foglalkozás várta a fiatalokat. Kepics Andrea és Markó Veronika kézművesekkel ünnepi ajtódíszt készíthettek a diákok.

A foglalkozás ideje alatt a kemencében túrós és almás porlós sütemény készült, amelyet a végén közösen fogyasztottak el a résztvevők.

A Pro Cultura Subcarpathica tájházi alkalmait a Csoóri Sándor Alap támogatásával, valamint a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével valósítja meg.

M.M.

Kárpátalja.ma