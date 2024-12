Kaláka-koncertsorozat indult Kárpátalján a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet szervezésében. Az első állomása Beregszász volt, ahol a második közös adventi ünnepség után a Rákóczi-főiskola átriumában lépett fel az együttes.

A Kaláka magyar együttes 1969. november 26-án Budapesten jött létre. Fennállása óta kétszer is kitüntették Kossuth-díjjal, valamint elnyerték a Prima Primissima Díjat. A Kaláka már többször megfordult vidékünkön, legutóbb a pandémia előtt.

A főiskola átriumát advent második vasárnapján a közös Krisztus-várás töltötte meg.

Szabad-e bejönni ide betlehemmel? – a Kaláka koncertsorozatában magyar és más nemzetiségek karácsony-tematikájú népdalait, régi egyházi énekeket és megzenésített karácsonyi verseket ad elő. Kányádit idézve „karon ülőtől botra támaszkodóig” mindenki számára élményt ad a zenei élmény, ami az ünnepekre is ráhangol.

A kicsik (és nagyok) számára a koncert közben ismertették az együttes kalandos történetét, valamint bemutatták a hangszereket is. Nemcsak énekelték a betlehemes dalokat, de be is mutatták ruházatukkal és a magukkal hozott kis betlehemes házikóval.

A lélekemelő eseményen egy bicskei karácsonyi éneket tanítottak meg a közönséggel, amit az együttes kérésére egy bátor anya-lánya páros előadott a színpadon.

„A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet mindig igyekszik koncerttel is készülni az adventi gyertyagyújtásra, hogy együtt hangolódjunk az ünnepekre Beregszász és a környék lakóival, most a Kaláka együttest hoztuk el. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk velünk, 2019-ben is voltak már nálunk a Hét határon át programsorozattal, és most mi ismét egy programsorozatot szervezünk Kárpátalja-szerte”

– mondta el Molnár Krisztina, a PCS koordinátora.

A koncertsorozatot Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a MOL-Új Európa Alapítványa támogatta.

A Kaláka december 9-én Ungváron, a Dayka Gábor Líceumban és Nagydobronyban, a református templomban lép fel legközelebb, kedden pedig a tiszapéterfalvi kultúrházban és a nagyberegi református templomban.

