Versmondó versennyel tisztelegtek Szalai Borbála emléke előtt Beregszászban

Születésének 100. évfordulója alkalmából versmondó versenyt rendeztek Szalai Borbála, a neves kárpátaljai magyar költő és műfordító, gyermekíró tiszteletére a Beregszászi Központi Könyvtár szervezésében. A XIII. Szalai Borbála Versmondó Versenynek a városi tanács Iskolán Kívüli Oktatási Központja adott otthont.

A résztvevőket Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója, Shrek Tímea pedagógus, író, a zsűri elnöke, Balogh György konzul, Tóth Győző, a KárpátHáz civil szervezet ügyvezető igazgatója, Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója, Trautmann Balázs, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány elnöke, valamint Rádik Okszána, a városi tanács oktatási és kulturális osztályának helyettes vezetője köszöntötte.

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház fiatal tehetségei összeállításukkal megidézték Szalai Borbála életútját és munkásságát.

Az idei versenyen 29 versmondó vett részt,

akik a kistérség könyvtárainak fiatal olvasói, valamint a beregszászi magyar tannyelvű iskolák tanulói.

A zsűri döntése alapján az első helyet Kozub Angelika, a gáti könyvtár olvasója szerezte meg. A második helyen Mondik Zsófia, a Bethlen Gábor Líceum tanulója és a kígyósi könyvtár olvasója, valamint Ábrány Balázs, a gecsei könyvtár olvasója végzett. A harmadik helyezést Prokai Regina, a gecsei könyvtár olvasója és Gogola Erzsébet, a Bethlen Gábor Líceum tanulója érte el.

Magyarország Beregszászi Konzulátusa oklevéllel és ajándékkal jutalmazta

Kenéz-Popovics Abigélt, a janosi könyvtár olvasóját, a Kossuth Lajos Líceum tanulóját, Molnár Jázmint, a benei könyvtár olvasóját, Kocsis Kristófot, a halábori könyvtár olvasóját, valamint Bundovics Norbertet, a sárosoroszi könyvtár olvasóját.

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ különdíjában részesült

Lakatos Huan, a beregszászi Opre Roma Gimnázium tanulója.

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház különdíját

Scsurin Maxim, a benei könyvtár olvasója vehette át.

A szervezők köszönetet mondtak a verseny valamennyi résztvevőjének és a felkészítőjének, akik lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Szalai Borbála életútja

Szalai Borbála 1926. június 24-én született Ungváron, munkáscsaládban. Az Ungvári Állami Egyetem filológiai karán 1953-ban szerzett diplomát. Dolgozott tanárként, majd az ungvári Ragyanszka Skola kiadó szerkesztőjeként, ahol az ukrajnai magyar tannyelvű iskolák számára készülő tankönyvek szerkesztésében és írásában is részt vett.

Nevét elsősorban gyermekversei tették ismertté. Fontosabb kötetei: Dongó Dani danája (1969), Hinta-palinta (1973), Giling-galang csengettyű (1980), a Őrködő csillagok (1983), Csipkebokor, csipkeág (1986) Férjhez ment a cincér lánya (2005).

Versei ukrán, cseh, szlovák, oszét, moldáv és más nyelveken is megjelentek. Művei ungvári és magyarországi gyermekkiadványokban, antológiákban, olvasókönyvekben és gyűjteményes kötetekben egyaránt helyet kaptak.

Műfordítóként többek között Ivan Franko, Pavlo Ticsina, Volodimir Szoszjura, Makszim Rilszkij és mások műveit ültette át magyar nyelvre. Irodalmi munkásságát számos magyarországi elismeréssel, valamint a Fegyir Potusnyák nevét viselő Kárpátaljai Megyei Irodalmi Díjjal jutalmazták.

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